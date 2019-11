Bollo auto 2020, sconti e aumenti. Ecco tutte le novità

Buone notizie per i possessori di automobili. Potrebbero arrivare, a brave, alcune idee che potrebbero portare a una riduzione della tanto odiata tassa sulle automobili. Due sono le proposte attualmente sul banco. La prima riguarda solamente la Regione Lombardia e i suoi cittadini; la seconda, invece, è una proposta suggerita dall’Unione Europea.

Sconto per chi paga tramite conto corrente

La novità potrebbe interessare i soli cittadino lombardi, ma per questa proposta si dovrà attendere l’approvazione del Consiglio Regionale.

In ogni caso, l’idea è quella di uno sconto del 15%, sul costo del bollo auto, per tutti i cittadini della Lombardia che accettino il pagamento del tributo tramite il proprio conto corrente.

Ovviamente, tale norma, se approvata, avrà una doppia finalità. Lo sconto infatti fungerebbe, fra le altra cose, anche come strumento di contrasto all’evasione.

La proposta dell’Unione Europea

Un’altra proposta, questa volta avanzata direttamente dall’Unione Europea, prevederebbe un imposizione in base ai chilometri percorsi. In questo caso, ovviamente, non può parlarsi di sconto,

Proprio perché, il tributo potrebbe rivelarsi molto più salato per tutti quei soggetti che siano costretti a utilizzare spesso la propria auto.

In ogni caso, qui la ratio è quella di disincentivare l’uso dell’auto allo scopo di inquinare meno, ma a esserne colpita in negativo potrebbe essere, maggiormente, la classe media.

