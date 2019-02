Bollo auto 2019 sconto e agevolazioni con legge 381, il verbale aggiornato

Bollo auto con verbale di sordità, analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo al quesito di un nostro lettore: Buongiorno, ho trovato il suo contatto su internet. Sono papà di una bambina di 2 anni sorda con invalidità 381/70 sordità, ho fatto la domanda per esenzione bollo ma l’agenzia autorizzata ha allegato anche il decreto 104 e non avendo l’art 4 del 9 febbraio 2012 set 5 mi è stata rifiutata. Mi è stato detto da molti che si deve rifare ma allegando solo il decreto di sordità e non la 104 ma l’ agenzia autorizzata non me lo permette perché dice che devo fare ricorso alla regione Campania. Mi può aiutare a riguardo? Grazie.

Bollo auto ed esenzione

Secondo la Legge 26 maggio 1970 n. 381, sono le persone con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. L’esenzione dal pagamento della tassa annuale di proprietà del veicolo nuovo o usato, spetta alla persona sorda o a chi lo ha fiscalmente a carico.

Una persona è a carico del familiare (art. 433 del codice civile) quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non “fanno reddito” ai fini Irpef (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22/12/1986 n. 917).

L’agevolazione spetta per un solo veicolo e se si acquista una nuova auto occorre comunicare all’autorità il veicolo scelto per l’esenzione. Possono fruirne autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici.

Come va presentata la richiesta

La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (termine non perentorio). Una volta accolta, l’esenzione si intende valida finché la situazione rimane invariata.

Recarsi presso l’Ufficio tributi dell’ente Regione (se presente), oppure all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.

Documentazione da allegare

Presentare una specifica domanda su apposito modello, allegando:

copia del certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;

copia della carta di circolazione;

nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona sorda è fiscalmente a carico, con fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione.

Aggiornamento del verbale

Per le agevolazioni fiscali disabili, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che “l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Quindi, per poter accedere alle agevolazioni fiscali, deve richiedere la revisione del verbale legge 381 o fare richiesta della legge 104, l’importante è che il nuovo verbale riporti i dati necessari per le agevolazioni fiscali disabili.

