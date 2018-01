Bollo auto 2018 auto nuova immatricolazione: esenzioni, scadenze e pagamento frazionato

Inizio anno per molti è l’occasione giusta per comprare una macchina nuova. E non a caso in questi giorni ci arrivano molte richieste di chiarimento sul pagamento bollo auto 2018 per macchine di nuova immatricolazione. Abbiamo preso a riferimento il quesito di Andrea da Pescara perché, rispondendo punto per punto alle sue domande, abbiamo la possibilità di ricordare le regole generali e anche di passare in rassegna i casi particolari. Otteniamo così un breve vademecum con informazioni utili sul bollo auto 2018 macchina nuova: scadenza, calcolo, frazionamento ed esenzioni. Ecco che cosa è importante sapere per essere in regola.

“Salve, volevo sapere se per la Regione Abruzzo, nell’anno 2018, saranno previste esenzioni sul bollo auto per i veicoli ibridi.

Sarebbe una info cruciale per acquisto auto ibrida.

L’immatricolazione sarebbe prevista per il mese di Febbraio 2018 (15/02/2018).

Inoltre:

– entro quando va pagato il bollo (ammesso che si debba pagare) ?

– ci sono possibilità di frazionamento ? (se immatricolata a Febbraio io potrei pagare un mese in meno per il bollo…) grazie in anticipo per l’attenzione”.

Auto ibride ed esenzione bollo auto 2018: lista Regioni

Dovendo acquistare una macchina nuova molti si focalizzano su veicoli ecologici. Quando è prevista esenzione del bollo auto? Come abbiamo già avuto occasione di spiegare spesso, il bollo auto viene gestito a livello regionale. Esiste un preciso elenco di regioni che prevedono esenzioni bollo auto per macchine ibride. Rispondendo nello specifico al nostro lettore dobbiamo escludere l’Abruzzo da questo novero almeno per il 2018.

Scadenza bollo auto e regole frazionamento veicoli nuova immatricolazione

Per i veicoli di nuova immatricolazione la normativa prevede il versamento del bollo auto vada entro la fine del mese di immatricolazione; però, se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza viene rinviata all’ultimo giorno del mese seguente. Pertanto nel caso specifico che ci è stato proposto, la scadenza sarebbe il 28 febbraio 2018; se per qualche motivo l’immatricolazione dovesse essere spostata di qualche giorno ci sarebbe tempo per il primo pagamento del bollo fino al 31 marzo 2018 (ma il mese di immatricolazione dovrà essere versato per intero anche se l’auto è stata registrata a fine mese).

Tutte le Regioni, tranne Piemonte e Lombardia che prevedono una scadenza annua unica, hanno tre scadenze annue per il pagamento del bollo auto: aprile, agosto e dicembre.

Per questo viene consentito a chi fa la prima immatricolazione di pagare il primo bollo «a rate», con un minimo di 8 mensilità, per arrivare alle scadenze fissate dalle Regioni per il versamento della tassa in modo da allineare i pagamenti per le annualità successive. Immatricolando la macchina a febbraio quindi il proprietario pagherà per coprire fino a dicembre 2018 senza dover pagare anche quello di gennaio 2018 ovviamente.

