Guida al bollettino della pensione di aprile 2023: come leggerlo online

E’ già online e consultabile il cedolino pensione di aprile elaborato dall’Inps. Il pagamento della quarta rata mensile del 2023 sarà effettuato sabato 1 aprile per tutti i beneficiari. Per chi ritira l’assegno in banca, però, la data di accredito sarà lunedì 3 aprile, mentre per chi lo ritira in Posta avverrà il 1 del mese. Questo solo perché gli sportelli postali sono aperti anche di sabato, mentre le banche no.

Dopo gli aumenti conseguenti alla perequazione automatica del 2023, completati il mese scorso, l’importo delle pensioni potrebbe variare a causa dei conguagli. I calcoli interessano tutti i pensionati in base alle ritenute fiscale operate lo scorso anno con l’imposta effettivamente dovuta. La pensione potrebbe quindi essere più alta o più bassa di quella del mese precedente.

Pagamento pensione di aprile, conguagli e trattenute

In una nota del 22 marzo scorso l’Inps ricorda che nell’importo delle pensioni di aprile 2023 ci sono anche i coguagli fiscali.

Oltre all’Irpef mensile e alle addizionali locali a titolo di acconto, vengono trattenute a conguaglio definitivo le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non fosse abbastanza capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

Tutti i beneficiari che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito, abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio “MyINPS”. O al cedolino della rendita visualizzandolo nella sezione dedicata ai conguagli Irpef.

Sono escluse da questi conteggi dell’Inps le prestazioni di invalidità civile, le pensioni e gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni.

Come visualizzare il cedolino di aprile

Ma come si fa a consultare il cedolino pensione di aprile dal sito Inps? Ebbene, visualizzare gli importi in arrivo è molto semplice. Basta recarsi sul nuovo portale Inps da Pc, tablet o smartphone e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Ricordiamo che per accedere a tale servizio è necessario disporre delle credenziali digitali personali. Cioè Spid, Cie o Cns. Dallo scorso anno l’autenticazione mediante Pin è stata dismessa per fornire un maggiore livello di sicurezza ai propri dati personali.

Per consultare il proprio cedolino, una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “Cedolino della Pensione”. E poi recarsi su link “Vuoi visualizzare il cedolino”, quindi aprire “Verifica Pagamenti”.