Ancora novità per gli avvisi bonari. Dopo quella del decreto Adempimenti (in vigore dal 2024) arriva anche quella del c.d. “decreto correttivo” della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024). Da gennaio 2025 i tempi per pagare le somme richieste con l’avviso bonario aumentano.

Ricordiamo che, attualmente, quando arriva un avviso bonario, i contribuenti hanno tempo 30 giorni (dalla notifica) per pagare la somma richiesta oppure per fornire informazioni e documenti all’Agenzia Entrate. Se trattasi di avviso telematico (ossia notificato direttamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione oggetto di controllo) i termini passano a 90 giorni.

La novità del 2024: stop invii estivi e natalizi

Il “decreto Adempimenti” ha già introdotto, a partire dal 2024, una pausa nell’invio degli avvisi bonari durante i mesi di agosto e dicembre. Questa pausa si traduce in un periodo di tregua per i contribuenti, che non riceveranno nuove comunicazioni in tali mesi, ad eccezione di casi eccezionali definiti dalla legge.

Nonostante la pausa, il decreto prevede che in situazioni di “indifferibilità ed urgenza”, l’Agenzia delle Entrate possa procedere con le notifiche. Tali situazioni includono:

Pericolo per la riscossione : Se la mancata notifica potrebbe mettere a rischio il recupero delle somme dovute, ad esempio, quando si avvicinano i termini di prescrizione o decadenza.

: Se la mancata notifica potrebbe mettere a rischio il recupero delle somme dovute, ad esempio, quando si avvicinano i termini di prescrizione o decadenza. Situazioni legali urgenti : Comunicazioni legate a reati secondo l’articolo 331 del codice di procedura penale.

: Comunicazioni legate a reati secondo l’articolo 331 del codice di procedura penale. Soggetti sottoposti a procedure concorsuali: Quando è necessario che l’Agenzia delle Entrate si inserisca nel passivo di un fallimento o altra procedura concorsuale.

Queste eccezioni garantiscono che l’amministrazione fiscale possa agire tempestivamente in casi che richiedono attenzione immediata, bilanciando la necessità di un periodo di pausa per i contribuenti con l’esigenza di salvaguardare gli interessi fiscali dello Stato.

Avvisi bonari, più tempo per pagare dal 2025: i benefici

Ulteriori modifiche sono introdotte dal “decreto correttivo” della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024), sono stati allungati i termini per adempiere agli obblighi fiscali segnalati negli avvisi bonari.

Si stabilisce che, per gli avvisi bonari notificati a partire dal 1° gennaio 2025, i termini per pagare e/o per fornire informazioni all’Agenzia Entrate passano da 30 giorni a 60 giorni. Insomma, più tempo pe pagare avvisi bonari dal 2025

L’allungamento dei termini di risposta da 30 a 60 giorni consentirà ai contribuenti di pianificare con maggiore attenzione il pagamento delle somme dovute. Questo periodo aggiuntivo sarà particolarmente utile per le aziende e i professionisti che possono avere flussi di cassa irregolari, permettendo una gestione finanziaria più oculata senza dover ricorrere a finanziamenti esterni immediati.

Ricevere un avviso bonario, inoltre, può essere fonte di stress, soprattutto quando si ha poco tempo per risolvere eventuali problemi. Con l’estensione del termine, i contribuenti avranno più tempo per consultare consulenti fiscali, rivedere la propria documentazione e predisporre le risposte necessarie, riducendo così l’ansia legata alle scadenze imminenti.

Infine, i contribuenti che attraversano difficoltà finanziarie o che sono coinvolti in situazioni legali complesse trarranno particolare vantaggio dall’aumento dei termini di pagamento. La possibilità di avere più tempo per raccogliere i fondi necessari o per organizzare una difesa adeguata in caso di contenzioso rappresenta un supporto significativo per coloro che si trovano in situazioni svantaggiate.

Riassumendo