Autovelox: come variano le multe in base alla velocità

Le multe da autovelox sono la conseguenza più frequente della violazione dei limiti di velocità. Ogni giorno in Italia ne vengono comminate migliaia e costituiscono una delle entrate più consistenti per le amministrazioni pubbliche.

Detto questo, è sempre bene ricordare quanto costa violare i limiti di velocità agli automobilisti. Oltre a far presente il pericolo che si reca a se stesso e agli altri. Molti non sanno a cosa vanno incontro se non si rispettano le regole del codice della strada.

Limiti di velocità

C’è anche da dire che in caso di incidente con colpa per violazione dei limiti di velocità rilevata da autovelox, le compagnie di assicurazione tendono a non rispondere in tutto o in parte ai danni arrecati a terzi. E questo è previsto dalle clausole contrattuali di tutte le compagnie Rc Auto.

Pertanto, quando si circola su strada bisogna sempre rispettare i limiti di velocità massima, così come riportato nell’articolo 142 del Codice della Strada:

50 Km/h sulle strade urbane;

90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie;

110 K/h sulle strade extraurbane principali;

130 Km/h in autostrada.

In caso di piogge forti o nebbia fitta, oppure altre condizioni atmosferiche particolari, i limiti si riducono di 20 Km/h ad eccezione delle strade urbane. Allo stesso tempo bisogna sempre adeguare la velocità alle condizioni del transito e alle caratteristiche del veicolo, come indicato dall’articolo 141 del Codice della Strada.

Multe da autovelox

Ma se si incappa in un auotovelox superando i limiti di cui sopra, cosa si rischia? La legge prevede le seguenti sanzioni:

fino a 10 Km/h in più del limite: multa da 41 euro fino a un massimo di 169 euro.

da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: multa da 169 euro fino a un massimo di 680 euro.

da 40 a 60 Km/h in più del limite: multa da 532 euro fino a un massimo di 2.127 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

oltre 60 Km/h in più del limite: multa da 829 euro fino a un massimo di 3.316 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Con una velocità superiore al limite da 10 a 40 Km/h si rischia la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Mentre con un eccesso di velocità da 40 a 60 Km/h rilevato da autovelox i punti sottratti possono arrivare a 10. Con una velocità di oltre 60 Km/h più alta del limite i punti decurtati sono più di 10. Per i neopatentati il numero di punti persi è doppio.