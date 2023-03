Autonomo senza partita IVA: un bonus da 350 euro da chiedere subito

È ancora tempo di domanda per l’indennità una tantum (200 euro e 150 euro) per alcune categorie di lavoratori autonomini. Parliamo di quelli senza partita IVA. Istruzioni e requisiti per la domanda bonus 350 euro autonomi senza partita IVA sono dettati dall’INPS nella Circolare del 16 marzo 2023.

In dettaglio, tali contribuenti, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in commento devono possedere tutti i seguenti requisiti già elencati (a seconda della categoria di appartenenze) nella Circolare INPS n. 103 del 26 settembre 2022. In particolare:

avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (per il bonus 200 euro) oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (per il bonus 150 euro);

essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Bonus 350 euro autonomi senza partita IVA: modalità e scadenza domanda

Il bonus 350 euro autonomi senza partita IVA non è automatico. Per averlo occorre fare domanda all’INPS.

La richiesta la si fa dal sito INPS accedendo (con credenziali SPID, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso

“Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate e che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

In alternativa è possibile fare domanda:

tramite il servizio di Contact Center Multicanale , telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)

, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) rivolgendosi gli Istituti di Patronato.

Per ora, salvo, proroghe la richiesta bonus 350 euro autonomi senza partita IVA è in scadenza il 30 aprile 2023.

Per coloro che sono iscritti a enti di previdenza diversi dall’INPS la domanda si fa all’ente a cui si è iscritti. In caso, invece, di doppia iscrizione, sia INPS che altro ente, la richiesta deve essere fatta all’INPS con le modalità sopra indicate.

Trovi qui la Circolare INPS n. 30 del 16 marzo 2023.