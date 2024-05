Attenzione, il bonus psicologo sta per scadere!

Affrettatevi, il bonus psicologo sta per scadere. Come canta Luciano Ligabue con il brano Mai Dire Mai: “Nessuno ce le ha tolte, non c’è nessuna data di scadenza. Vorrei dirti di meglio, vorrei dirti di più. Tutto quello che manca, devi mettercelo tu”.

Purtroppo non sempre abbiamo a disposizione tutto ciò che desideriamo. Non facciamo riferimento soltanto agli oggetti materiali, ma anche ai rapporti sociali.

Proprio quest’ultimi, d’altronde, si rivelano essere un’importante ancora di salvezza quando ci ritroviamo a vivere dei periodi particolarmente difficili.

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia: chi ne ha diritto

Situazioni in cui il sostegno di un amico o di un famigliare può rivelarsi fondamentale per affrontare al meglio le varie sfide. In determinati casi, inoltre, può essere opportuno

Il lavoro di tali esperti, però, non è di certo gratuito. Per offrire i loro servizi, infatti, richiedono un corrispettivo in denaro. Non tutte le famiglie, purtroppo, hanno una disponibilità economica tale da poter gestire anche questa tipologia di spese. Proprio in tale ambito giunge in aiuto il governo che, come ricordato dall’Inps con la circolare numero 34 del 15 febbraio 2024, attraverso:

“Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica“.

Hanno diritto a tale contributo le persone aventi residenza in Italia e con un Isee in corso di validità dal valore pari a massimo 50 mila euro. L’importo del bonus è fino a 50 euro per ogni seduta, fermo restando un contributo complessivo del beneficio pari a massimo:

1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15 mila euro;

per chi ha un Isee inferiore a 15 mila euro; 1.000 euro per chi presenta un Isee compreso tra 15 mila e 30 mila euro;

per chi presenta un Isee compreso tra 15 mila e 30 mila euro; 500 euro per chi registra un Isee superiore a 30 mila euro ed inferiore a 50 mila euro.

Attenzione, il bonus psicologo sta per scadere!

I soggetti interessati e aventi diritto possono presentare richiesta per il bonus psicologo 2023 fino al 31 maggio 2024.

Per quanto concerne il 2024 e gli anni successivi, l’Inps comunicherà annualmente, attraverso un messaggio ad hoc, la finestra temporale di riferimento per avanzare apposita domanda.

La domanda per accedere al bonus psicologo può essere presentata solamente in via telematica. A tal fine, come si evince dalla circolare Inps prima citata, bisogna accedere al:

“servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità:

portale web , utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)”.

Una volta scaduto il termine ultimo per presentare domanda per il bonus psicologo verranno stilate delle graduatorie. Se la domanda viene accolta, grazie al relativo provvedimento sarà possibile conoscere l’importo del contributo e il codice univoco associato. Quest’ultimo dovrà essere comunicato al professionista che provvederà a sua volta ad inserirlo nell’apposita procedura. Il contributo verrà erogato direttamente allo psicologo, tenendo conto delle modalità di pagamento da lui stesso indicate.