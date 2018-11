Assunzioni Unicredit e Banca Finint: offerte lavoro per giovani laureati e non solo

Per chi sogna di lavorare nel settore bancario sono aperte delle nuove posizioni di lavoro e stage in alcuni colossi come Unicredit e Banca Finint. Andiamo a scoprire quali sono le posizioni ricercate e come candidarsi.

Assunzioni Unicredit, le figure ricercate

Unicredit SpA è uno dei gruppi bancari più importanti del settore con sede centrale a Milano e più di 8.600 sportelli bancari a livello globale e 147mila dipendenti. Non di rado il gruppo seleziona stagisti senza esperienza oppure giovani con laurea e professionisti con esperienza per esperienze formative e offerte di lavoro. In questo momento sono diverse le posizioni ricercate tra cui nei settori Customer Care, Pianificazione Finanza e in varie regioni italiane. Si cercano, ad esempio, consulenti di agenzia da assumere in apprendistato a Cologno Monzese (Milano), Bologna, Modena, Torino, Verona, Roma, Napoli. I candidati devono avere la laurea in discipline economiche, matematiche o giuridiche e massimo 29 anni di età. Un’altra posizione aperta è per recruiting consulenti di filiale a tempo determinato per 3 mesi. Anche in questo caso è necessaria la laurea con ottimi voli finali e capacità di relazionarsi con i clienti oltre alla disponibilità di spostamenti sul territorio.

Unicredit sta anche cercando Account Manager, Addetto Private Investor Products Italy e Addetto Strategic Partnership per la sede di Milano, e Planning CIB Italy e Stage R&D a Roma. queste sono solo alcune delle figure ricercate, mentre tutte le altre si trovano alla pagina lavoro e carriere del gruppo. Ricordiamo che per i giovani studenti o neo laureati sono disponibili vari programmi quali l’International Internship Program per svolgere tirocini all’estero o l’UniCredit Management Consultancy per svolgere un periodo di lavoro a Milano, Monaco e Vienna come percorso di formazione. Tutte le offerte lavoro sono disponibili alla pagina carriere e selezioni

Assunzioni Banca Finint

Anche la banca Finint sta cercando personale da assumere. La Banca Finanziaria Internazionale SpA, con sede a Conegliano, in Veneto, è attiva nel settore finanziario e ad oggi impiega 750 persone. Come sempre si cercano giovani laureati o diplomati per attività di back office. Tra le posizioni aperte la maggior parte sono nella sede di Conegliano: Addetto Ufficio Organizzazione, Addetto alla Pianificazione, Controllo di Gestione e Vigilanza Bancaria, Addetti ai Servizi Amministrativi, Specialista Ufficio Compliance, Specialista di Prodotto Factoring, Consulenti del Credito per Finint Mediatore Creditizio Spa. Si cercano anche Addetta alle Pratiche Amministrative per la sede di San Vendemiano per Agenzia Italia Spa o Addetto alle Pratiche di Leasing Immobiliare per Finint Revalue Spa. Per tutte queste offerte di lavoro è necessario possedere esperienza, ottima conoscenza applicativi informatici, laurea in discipline economiche o diploma a seconda della posizione. Tutte le offerte attive si trovano alla pagina dedicata.

