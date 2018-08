Assunzioni turismo 2018: offerte lavoro Nh Hotel e Alpitour anche per diplomati

Nuove offerte lavoro nel settore del turismo. Nh Hotel e Alpitour cercano nuovo personale da assumere. Vediamo quali sono le posizioni ricercate tramite questo breve excursus.

NH Hotel lavora con noi, quali posizioni sono cercate

La nota catena alberghiera, presente anche in Italia con 51 hotel, conta in tutto il mondo 19mila dipendenti. Al momento le figure ricercate sono:

-Segretario/a di ricevimento a Milano per NH Congress. Si cercano a tal proposito diplomati o laureati nel settore turistico o alberghiero, esperienza di almeno 1 anno e ottima conoscenza inglese e una seconda lingua.

-Restaurant Manager NH Lagura Palace, Mestre (Venezia). Si cercano candidati con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, diploma turistico e conoscenza settore Food and Beverage nonché conoscenza inglese e seconda lingua.

-Deputy Manager NH Lagura Palace, Mestre. I candidati devono avere almeno 5 anni di esperienza, formazione settore turismo o Business Administration, ottima conoscenza inglese, Office e Revenue Management.

Si cercano anche Secondo manutentore per NH Rio Novo, Venezia, ricerca rivolta a diplomati che risiedono a Venezia e zone limitrofe, Stagista addetto Breakfast e tirocinante Front Office per NH Milano Touring, Milano, Cuoco a Milano.

Per candidarsi basta collegarsi alla pagina NH Lavoro e carriere e inviare direttamente online la candidatura in base alla posizione di lavoro scelta oppure al link https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx per conoscere tutte le offerte lavoro attive.

Alpitour lavora con noi, le posizioni attive adesso

Anche Alpitour, noto tour operator internazionale, sta cercando giovani da assumere per varie posizioni. In particolare neolaureati da assumere a tempo indeterminato nell’ambito del ‘Progetto Giovani 2018’ che mira a formare Manager del Gruppo. I candidati prenderanno parte ad un corso di formazione di 3 anni e contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario possedere laurea in Ingegneria Gestionale, Economia, Turismo o giovani con esperienza nel turismo e ottima conoscenza inglese e disponibilità per trasferte e / o trasferimenti sul territorio nazionale e / o all’estero.

Si cercano anche Addetti ai Servizi alberghieri in varie sedi italiane, Addetti booking a Roma o Milano, Addetto commerciale a Roma e Addetto operativo a Milano. Si cercano infine Business Analyst a Torino, Capi ricevimento nei villaggi turistici, Executive chef nei villaggi in Africa e Sicilia e Manager in varie sedi. Tutte le offerte lavoro di Alpitour sono disponibili al sito lavoro e carriere , dove è possibile prendere visione delle opportunità e candidarsi direttamente online.

