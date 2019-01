Assunzioni Trenord, Anas e Ryanair 2019: nuove offerte lavoro nel settore trasporti

Nuove offerte lavoro nel settore trasporti con Trenord, Ryanair e Anas. Per la compagnia aerea low cost continuano le selezioni per reclutare assistenti di volo, mentre Trenord cerca macchinisti e capitreno in Lombardia. Maxi ricerche anche da parte di Anas come abbiamo anche nel recente articolo Ferrovie dello Stato assunzioni 2019: maxi reclutamento per 4mila posti di lavoro

Assunzioni Trenord, posizioni ricercate per Capitreno e Macchinisti

Trenord, società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aperto delle selezioni per 200 Capitreno e Macchinisti. I candidati saranno inseriti in percorsi formativi finalizzati alle assunzioni e le candidature vanno inviate entro il 1 febbraio 2019. Per la figura di capotreno si cercano 100 persone che dovranno frequentare un corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’accompagnamento treni, altresì si cercano 100 futuri macchinisti da inserire in un percorso finalizzato all’ abilitazione alla condotta treni. Per inviare la domanda è necessario possedere il diploma, conoscere l’inglese ed essere disponibili a lavorare su turnazioni e nelle festività. Maggiori informazioni si trovano a questo link

Anas lavora con noi, posizioni aperte

Anche Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ha aperto delle selezioni interessanti. Al momento si cercano addetti sala operativa sul territorio nazionale a tempo determinato. I candidati ideali hanno il diploma in Ragioneria o istituti tecnici quali Elettronica ed Elettrotecnica, Geometra etc. Si richiede anche il possesso del Certificato ECDL IT – Security ed esperienza in ruoli analoghi. La candidatura scade il 23 gennaio. Con Anas è possibile anche candidarsi alla pagina dedicata alle carriere in riferimento al maxi reclutamento del gruppo Ferrovie dello Stato.

Assunzioni Ryanair, nuove date in Italia per diventare assistenti di volo

Anche Ryanair sta continuando le selezioni per assistenti di volo che sta portando avanti da diversi mesi. Si tratta dei Cabin Crew Day, in collaborazione con Crewlink. Le prossime date aggiornate sono le seguenti:

Bologna, 23 gennaio 2019;

Torino, 24 gennaio 2019;

Catania, 30 gennaio 2019;

Pescara, 30 gennaio 2019;

Milano e Bergamo, 1 febbraio 2019;

Roma, 5 febbraio 2019;

Bari, 6 febbraio 2019;

Napoli, 7 febbraio 2019;

Palermo, 12 febbraio 2019;

Cagliari, 14 febbraio 2019;

Genova, 20 febbraio 2019.

Pisa, 20 febbraio 2019;

Venezia, 28 febbraio 2019

Oltre all’Italia, Ryanair organizza delle giornate di reclutamento anche all’estero. Per partecipare occorre possedere il passaporto europeo, avere un’altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm, almeno 18 anni di età, disponibilità a lavorare su turni, passione per i viaggi e buone doti natatorie. I candidati scelti potranno partecipare al corso di formazione di 6 settimane al termine del quale i prescelti che avranno superato il training saranno assunti con contratto di 2 anni con Crewlink con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Le candidature vanno inviate tramite questo link dove si trovano anche tutte le informazioni sui requisiti, i bonus previsti e le modalità di contratto.

