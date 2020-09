Assunzioni Trenord a settembre: offerte lavoro per operatori e tecnici

Nuove offerte di lavoro con Trenord, l’azienda ferroviaria della Lombardia sta cercando nuovi candidati da assumere. Nel dettaglio sta cercando operatori e tecnici manutenzione rotabili. Vediamo di che cosa si tratta, quali requisiti servono e come inviare la candidatura.

Offerte lavoro con Trenord, figure ricercate e requisiti

Trenord è a caccia di nuovi profili da assumere come operatori e tecnici manutenzione rotabili. I candidati che vogliono inviare la domanda possono farlo se rispettano i seguenti requisiti richiesti ossia il diploma di scuola superiore con indirizzo tecnico meccanico, elettronico, meccatronico o elettrotecnico, la conoscenza della lingua italiana madrelingua e quella del pacchetto Office. Si richiedono anche la disponibilità a lavorare su turni, sia festivi che notturni, la disponibilità a muoversi nel territorio, essere automuniti, avere un’esperienza di almeno 2 anni nel settore manutentivo, nonché avere conoscenze di organi di sicurezza e impianti ferroviari, processi di troubleshooting, conoscenze in ambito elettrico e manutentivo e sicurezza.

Per quanto riguarda la figura di operatore tecnico manutenzione rotabili, si tratta di un mestiere che richiede turni di lavoro 7 giorni su 7 con rotazione nelle 24 ore. Dovrà svolgere attività pratico operative, manutenzione, installazione e verifica degli impianti ma anche la messa in esercizio dei rotabili. Non ci sono informazioni circa il tipo di contratto o lo stipendio ma sicuramente si possono trovare alla pagina dedicate alle proposte di lavoro.

Come inviare la candidatura e scadenza della domanda

E’ possibile inviare la candidatura collegandosi alla pagina Trenord lavora con noi. In seguito bisognerà compilare il form in tutte le sue parti seguendo le istruzioni riportate. Le offerte di lavoro di Trenord scadono il giorno 7 settembre 2020. Sempre alla pagina indicata sono disponibili le varie offerte di lavoro che mano a mano escono nel sito dell’azienda.

