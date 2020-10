Assunzioni Trenord 2020: nuove offerte lavoro anche per capitreno

Nuove offerte di lavoro con Trenord che ha lanciato delle nuove proposte di lavoro per varie figure tra cui anche capitreno. Vediamo come inviare la candidatura e quali sono i requisiti richiesti per questa posizione.

Le figure ricercate da Trenord, requisiti

La società Trenord, che opera nel trasporto ferroviario in Lombardia, cerca nuovo personale da assumere. La ricerca è rivolta a Capitreno e Addetto Sicurezza Qualità e Ambiente. Per quanto riguarda la figura di capotreno, si tratta di dover accogliere e assistere i clienti ma anche essere responsabili del trattamento di denaro, documenti e monitoraggio del servizio tra le varie mansioni previste. Per quanto riguarda i requisiti, il candidato ideale deve avere già esperienza in ruoli simili, possedere un diploma di scuola superiore, conoscere anche la lingua inglese e i vari strumenti informatici. Si richiede anche la disponibilità a muoversi sul territorio lombardo e a lavorare su turni.

I candidati che saranno scelti dovranno frequentare un corso di 4 mesi a Milano e superare un esame finale al termine del quale sarà confermato il contratto a tempo indeterminato. La candidatura può essere inviata entro il 19 ottobre a cui seguirà una eventuale prova di preselezione il 22 ottobre a Milano.

Trenord cerca anche Addetto Sicurezza e Qualità Ambientale per cui si richiede laurea in ingegneria, conoscenza lingua inglese, padronanza office e conoscenza studi analisi e rischi di norme relative ai sistemi di gestione. Si prevede l’assunzione a tempo determinato.

Come inviare la candidatura

Gli interessati a lavorare con Trenord possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina lavora con noi di Trenord, dove sono indicate tutte le figure al momento ricercate dalla società.

Basterà caricare il curriculum e seguire i passaggi indicati, dopodiché attendere una chiamata eventuale da parte delle risorse umane della società.

