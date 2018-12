Assunzioni Simply Market, MD e Lidl: offerte lavoro nella Gdo anche senza esperienza

Nuove offerte lavoro nel settore della GDO. A cercare personale sono Simply Market, MD e Lidle. Per chi sogna di avviare una carriera nei supermercati sono disponibili delle ottime opportunità di lavoro. Vediamo quali sono e come candidarsi.

Assunzioni Simply Market, le figure ricercate

Nuove offerte di lavoro nei supermercati con Simply Market. La catena sta cercando giovani per stage e assunzioni in varie città. Simply Market fa parte del gruppo Auchan e conta ad oggi 9.500 dipendenti oltre che 1557 negozi in franchising. La maggior parte delle offerte lavoro disponibili riguardano sia persone con esperienza sia giovani anche senza esperienza. In questo momento sono ricercati vari profili tra cui:

-addetto vendita a Milano e Brescia per cui si cercano candidati disponibili a lavorare su turni e nei festivi. Gradita precedente esperienza.

-specialista gastronomia a Lecco e Milano

-specialista pescheria a Desenzano (Brescia), Milano, Cremona, Verona, Brescia, Darfo Boario Terme (Brescia)

-specialista reparti freschi a Padenghe (Brescia), Brescia, Darfo Boario Terme (Brescia)

-specialista macelleria a Milano, Brescia e provincia, Volpiano (Torino), Mira (Venezia), Piove di Sacco (Padova), Lago di garda

-banconieri a Milano e Seregno

Sono ricercati anche capi settore freschi a Milano e Parma con precedente esperienza, addetto alle operazioni di cassa a Milano, per cui il candidato ideale deve dare la disponibilità a lavorare part time e full time, su turni e giovani interessati ad intraprendere un percorso di formazione e carriera per diventare Responsabili di punto vendita.

Tutte le offerte lavoro si trovano alla pagina dedicata alle carriere per tutti i dettagli.

Assunzioni Lidl, posizioni aperte

A cercare personale è anche Lidl, la celebre catena di discount tedesca che non di rado pubblica delle nuove offerte di lavoro. Ad oggi conta 200.000 collaboratori, 10.000 Punti Vendita e 140 Piattaforme Logistiche in tutta Europa. Tra le posizioni aperte in questo momento troviamo operatore di filiale, addetto vendite e assistente store manager. Per tutte queste posizioni è gradita precedente esperienza e titolo di studio tra cui Diploma di maturità o laurea a seconda dei casi. Lidl è anche alla ricerca di Assistente Facility Manager Toscana, junior Real Estate Developer Emilia Romagna – Marche, Apprendista Preparatore Merce part-time Centro Logistico di Arcole (VR), Responsabile di Reparto del Magazzino della Direzione Regionale di Biandrate, HR Legal Specialist Direzione Regionale Volpiano, Preparatore Merci Part-Time – Direzione Regionale Massa Lombarda. Tutte le offerte di lavoro al completo si trovano alla pagina lavora con noi. Ricordiamo che gli annunci vengono aggiornati spesso quindi è sempre bene controllare prima di procedere.

Assunzioni supermercati Md, come candidarsi

Ad assumere anche Md, nota catena di supermercati che ad oggi conta 6.500 dipendenti. Le posizioni maggiormente richieste dall’azienda sono addetti vendita per cui sono generalmente richiesti diploma, esperienza, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, Store manager e vice store manager, per cui è fondamentale avere almeno 2 anni di esperienza nella GDO o c/o supermercati come responsabile, diploma e disponibilità a lavorare su turni. Tutte le offerte lavoro di Md, divise anche per punto vendita, sono disponibili alla pagina lavora con noi

