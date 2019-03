Assunzioni Sda e AMT Genova 2019: tante offerte lavoro nel settore trasporti

Nuovi posti di lavoro nei trasporti pubblici in Liguria. A cercare personale è AMT Genova, che prevede l’assunzione di 100 persone come autisti di bus. Da quello che si apprende ci saranno opportunità anche per Tecnici e Operai. A cercare nuovo personale è anche Sda che sta cercando candidati in Emilia Romagna. Vediamo i dettagli delle offerte di lavoro e come candidarsi.

AMT Genova lavora con noi, presto uscita del bando

Secondo quanto comunicato dall’emittente Telenord e riportato anche dal sito Ti Consiglio, l’azienda Mobilità e Trasporti genovese vuole incrementare l’organico e pensa di assumere autisti, ma anche di sostituire i dipendenti che andranno in pensione anticipata. In seguito si pensa che potrebbero essere assunti tecnici e operai. Per le candidature e i relativi requisiti non ci sono ancora notizie certe, bisogna infatti attendere l’uscita del bando. Basterà comunque seguire la pagina dell’azienda www.amt.genova.it per rimanere aggiornati sui futuri posti di lavoro.

Assunzioni Sda

Nuove assunzioni in Emilia Romagna con Sda, che è una società italiana appartenente al Gruppo Poste Italiane. In questo momento Sda è alla ricerca di Addetti per il Centro di Smistamento nella zona di Bologna Interporto. Tra i requisiti richiesti esperienza nell’attività di movimentazioni merci e gestione piazzali e la disponibilità a lavorare in orari notturni. Si offre contratto a tempo determinato, dopo l’invio della candidatura bisognerà attendere l’eventuale chiamata delle risorse umane per svolgere un test di ragionamento logico. La candidatura può essere inviata direttamente collegandosi al link dedicato alle carriere.

Oltretutto nella pagina Poste Lavora con noi vengono anche pubblicate tutte le offerte di lavoro inerenti postini e consulenti finanziari ed è anche possibile caricare il proprio cv nel database.

