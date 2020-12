Assunzioni SDA a dicembre per diplomati anche senza esperienza

SDA, la nota società di spedizioni, sta cercando nuove figure da assumere in tutta Italia. Di seguito vediamo quali sono le figure ricercate e come inviare la candidatura per chi fosse interessato.

Sda lavora con noi, le figure ricercate e le sedi di lavoro

SDA sta cercando nuovo personale da assumere in tutto il territorio nazionale. In particolare, tra le figure ricercate in questo momento, spiccano Addetti SDA Express Courier e Postel Spa. Si tratta, appunto, di figure che dovranno gestire e monitorare le spedizioni e saranno inseriti nell’area operations. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, si richiedono persone con orientamento al lavoro in gruppo, anche alla prima esperienza, che potranno ottenere dei contratti a tempo determinato e indeterminato.

Tra i requisiti richiesti, è necessario il possesso del diploma con votazione minima di 70 su 100, per il resto non sono necessarie altre conoscenze o esperienze specifiche. Si tratta quindi di un’ottima opportunità di lavoro anche per chi non ha esperienza. Sda offre dei contratti a tempo determinato con alcune varianti, di cui le specifiche sono disponibili alla pagina indicata sotto. Per quanto riguarda le sedi di lavoro, la ricerca è rivolta a:

Lombardia ossia Milano, Melzo, Varese

Veneto ossia Venezia e Verona

Emilia Romagna ossia a Bologna e Piacenza

Toscana ossia a Firenze e Arezzo

Lazio ossia a Roma, Pomezia e Rieti

Come inviare la candidatura per le offerte di lavoro con SDA

Gli interessati a queste offerte lavoro con Sda possono inviare la candidatura entro la data del 15 dicembre 2020, collegandosi alla pagina Lavora con Noi di Sda. Gli idonei saranno contattati per dei colloqui e un test di ragionamento logico, infine saranno assunti coloro che avranno superato tutte le prove e i colloqui. Alla stessa pagina si trovano tutte le offerte di lavoro disponibili con Sda e il Gruppo Poste Italiane, di cui fa parte.

