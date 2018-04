Assunzioni San Carlo 2018: offerte lavoro per laureati e non solo, le posizioni aperte

Tra le varie offerte di lavoro presenti in questo momento anche quelle di San Carlo, la celebre azienda alimentare che produce snack, grissini, patatine etc. Il gruppo sta cercando diplomati e laureati da assumere con contratti di lavoro oppure per stage e tirocini. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni aperte da San Carlo e come candidarsi.

San Carlo lavora con noi, i requisiti

Il gruppo che opera da tanti anni nel settore è alla ricerca di diplomati e laureati. Ad oggi conta più di 2mila collaboratori. Le selezioni sono rivolte ai candidati residenti in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Marche e Abruzzo. Si cercano:

Agenti di commercio a Abbiategrasso, Basiano, Melegnano, San Giuliano Milanese, Paderno Dugnano (Milano), Pordenone, Imperia, Olbia, Gatteo Mare (Forlì Cesena), Sassari, Laives (Bolzano), Cagliari, Biella, Lovere (Bergamo), Coriano (Rimini), Argelato (Bologna), Pavia, Novara, Omegna (verbano Cusio Ossola), Padova, Vaiano Cremasco (Cremona), Ancona, Livorno, Pescara, Pesaro, Rieti, Milano, Portogruaro, Marcon, Noale (Venezia), Longare (Vicenza), Verona, Busiliano (Udine), Riva del Garda (Trento), Modena, Oggiono (Lecco), Lipomo (Como), Travagliato e Lonato del Garda (Brescia), Albenga e Vado Ligure (Savona), Bergamo, Fossano (Cuneo), Muggiò (Monza Brianza), Chiavari e Rapallo (Genova), La Spezia, Monfalcone (Gorizia), Trento, Migliarino Pisano (Lucca), Cerea (Verona), Reggio Emilia, Forlì, Acqui Terme e Tortona (Alessandria), Asolo e Maserada sul Piave (Treviso) con partita Iva, patente di guida B, iscrizione alla camera di commercio o disponibilità a seguire un corso per agenti di commercio.

Stage internazionale a Milano. Si cerca una figura da inserire come stage che sia laureata in Economia o Marketing. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglese, Power Point, Excel e Outlook. Gradita esperienza nei settori marketing Food & Beverage etc.

Stage costumer service e logistica a San Giuliano Milanese per neolaureati o laureandi in Ingegneria Gestionale. Tra i requisiti importanti aver già fatto uno stage o tesi di laurea in ambito Supply Chain o Customer Service.

Addetto programmazione logistica e di stabilimento a Roverbella (Mantova). Il candidato deve possedere esperienza pregressa nel settore, ottima conoscenza SAP, AS400/JDE, AX

Manutentore elettrotecnico e meccanico a Lavis (Trento) e Novara. Le figure devono essere in grado di occuparsi degli interventi di manutenzione ed essere Periti Meccanici, Elettromeccanici o Elettrotecnici.

Come candidarsi

I candidati possono trovare tutte le informazioni sulle posizioni aperte direttamente sul sito San Carlo lavora con noi, dove è anche possibile iscriversi e inviare il Cv. Gli idonei saranno contattati per un colloquio individuale.

Leggi anche: Mc Donald’s assunzioni 2018: posizioni aperte per diplomati e laureati

Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a [email protected]

Condividi su