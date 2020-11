Assunzioni Prada: 250 posti di lavoro grazie ad un nuovo polo logistico

Nuove offerte di lavoro in Italia con Prada, che è in procinto di aprire un nuovo polo logistico in Toscana e per l’occasione assumerà 250 persone. Si tratta di una scelta che avrà un’importante ricaduta occupazionale. Vediamo di seguito quali saranno le figure ricercate e come inviare la candidatura.

Prada apre un nuovo polo logistico, assume 250 persone

Prada, il noto brand di lusso italiano, ha annunciato la costruzione di un grande magazzino a Levanella, in provincia di Arezzo. Grazie a questo nuovo progetto, saranno assunti 250 lavoratori e quindi avrà un impatto molto importante per il settore occupazionale. Al momento il magazzino è in costruzione, quindi non è dato ancora sapere quando sarà pronto, anche se si parla del 2022, e solo in quel momento saranno aperte le selezioni per il nuovo personale. Per ora si sa che si tratta di un polo logistico di oltre 30mila mq che sorgerà nella zona di Levanello, frazione del Comune di Montevarchi. Ad oggi, qui lavorano circa 100 persone ma con l’ampliamento del magazzino arriveranno a circa 350. Due dei poli, infatti, sono già operativi e sono presenti l’area controllo qualità e i magazzini mentre nel terzo edificio in costruzione, dove saranno assunte 250 persone, sorgerà il deposito merci ma anche gli uffici e le spedizioni per le vendite online. Il termine dei lavori è fissato al 2022 come anticipato.

Figure ricercate e come inviare la candidatura

Attualmente, non è possibile sapere con certezza quali saranno le figure ricercate, ma sicuramente si tratterà di figure legate alla logistica, vendita online e spedizioni quindi magazzinieri, addetti alla logistica, impiegati e-commerce etc. Gli interessati possono candidarsi collegandosi alla pagina dedicata alle carriere di Prada dove sono elencate tutte le proposte di lavoro in Italia con i requisiti richiesti.

La domanda va caricata direttamente online seguendo le istruzioni riportate.

Vedi anche: Nuove offerte lavoro Amazon: cercasi autisti per il nuovo deposito di Udine