Assunzioni Poste Italiane per diplomati: offerte lavoro per Front End in molte città

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane che sta cercando figure di front end in molte regioni italiane. Dopo la recente ricerca di postini a tempo determinato, di cui vi avevamo parlato in quest’articolo Poste Italiane assunzioni 2019 per postini in Emilia Romagna: info candidature ora Poste hanno aperto delle nuove posizioni a livello nazionale. Vediamo fino a quando è possibile candidarsi e quali sono i requisiti richiesti.

Requisiti e informazioni

Poste italiane sta cercando figure di front end per cui si cercano diplomati che potranno essere assunti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la sedi di lavoro queste sono:

Valle d’Aosta

Piemonte: Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola

Liguria: Savona, Genova, La Spezia

Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza

Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Pordenone

Trentino Alto Adige: Trento

Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena;

Marche: Ancona

Toscana: Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo, Grosseto, Prato

Umbria: Perugia, Terni;

Lazio: Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Chieti

L’assunzione riguarda, appunto, figure di front di end part time che dovranno operare negli uffici indicati occupandosi anche di promozione e vendita di servizi, procedure operative e amministrative, informazione al cliente in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, si richiede diploma con voto non inferiore a 70 / 100 o 42 / 60 ed aver maturato esperienza in mansioni a contatto con il pubblico. A titolo preferenziale c’è anche il possesso della laurea o aver lavorato con Poste Italiane con contratto a tempo determinato.

Scadenza e selezione

La domanda può essere inviata entro il 30 aprile collegandosi a questa pagina . In seguito i candidati ritenuti idonei riceveranno una mail con un test da eseguire via web, mentre tutto il processo di selezione sarà spiegato una volta contattati dalle risorse umane.

Nel frattempo è possibile rimanere aggiornati alla pagina Poste lavora con noi per controllare l’eventuale uscita di nuove posizioni di lavoro.

