Assunzioni Poste Italiane 2019 per postini: offerte in tutta Italia, requisiti e scadenza

Nuove assunzioni con Poste Italiane per postini in tutta Italia. Il nuovo recruiting è valido per la stagione primavera estate 2019. Si tratta di opportunità di lavoro a tempo determinato, per la copertura di personale o per i picchi stagionali. Vediamo quali sono le sedi e come inviare la candidatura.

Requisiti e info sul contratto

Poste Italiane assume portalettere in tutta Italia. Sono aperte le selezioni per diplomati e laureati, anche senza esperienza. I nuovi reclutamenti fanno parte del nuovo piano sviluppo di Poste 2015-2020 che dovrebbe portare all’assunzione di migliaia di persone. Nel caso in oggetto, però, si tratta di assunzioni a tempo determinato per cui non è richiesta esperienza ma per rendere più stringente le selezioni farà fede il voto di laurea o diploma.

Le assunzioni partiranno da aprile e dovrebbero avere una durata di 3 o 4 mesi. Tra i requisiti richiesti troviamo il possesso di laurea o diploma con un voto minimo di 70/100 o 102/110, possesso della patente di guida valida, certificato medico di idoneità al lavoro, idoneità alla guida del motomezzo aziendale, certificato di bilinguismo per la provincia di Bolzano. Dunque non è richiesta esperienza e non c’è neanche un limite di età ma sicuramente si darà più spazio ai giovani. Di seguito le sedi in cui Poste sta cercando il personale:

– Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola

– Valle d’Aosta – Aosta

– Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza

– Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia

– Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano

– Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

– Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

– Emilia Romagna – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini

– Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

– Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato

– Umbria – Perugia, Terni

– Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone

– Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

– Molise – Campobasso, Isernia

– Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani

– Basilicata – Potenza, Matera

– Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno

– Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia

– Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias

– Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

Come inviare la candidatura e scadenze

La candidatura può essere inviata entro il 12 marzo collegandosi a questo link . In seguito i candidati risultati idonei dovranno affrontare un test online o in sede, al termine del quale chi lo avrà superato dovrà partecipare a un colloquio e la prova pratica di guida del motomezzo aziendale. Maggiori dettagli cliccando nel link indicato. Ricordiamo anche visitando la pagina Poste Lavora con noi sono presenti delle offerte di lavoro per laureati in economia da assumere in Trentino Alto Adige.

