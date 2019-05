Assunzioni Poste Italiane 2019: nuove offerte per postini, sedi e requisiti

Poste Italiane ha aperto delle nuove posizioni di lavoro per postini in vista della stagione primavera estate 2019. Si tratta di assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali. Vediamo i requisiti per partecipare, come candidarsi e quando scade la domanda.

Nuove assunzioni in vista, requisiti

Poste Italiane assume in Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige in vista dei picchi stagionali. La ricerca è rivolta a diplomati o laureati anche senza esperienza. Ricordiamo, che da poco tempo Poste Italiane ha dato il via ad un piano reclutamento che entro il 2020 dovrebbe portare all’assunzione di 8mila persone.

Leggi anche: Assunzioni Poste Italiane per diplomati: offerte lavoro per Front End in molte città

Le nuove offerte di lavoro riguardano la figura di portalettere in Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. I candidati saranno assunti a tempo determinato per 3 o 4 mesi, quindi probabilmente durante i mesi estivi. Per quanto riguarda i requisiti richiesti questi sono:

-diploma o laurea con votazione non inferiore a 70/100 o 102/110

-possesso della patente di guida

-certificato medico di idoneità generica al lavoro

– patentino del bilinguismo solo per la provincia di Bolzano.

Non è richiesta esperienza precedente ma si guarderà soltanto alla votazione minima.

Per quanto riguarda le sedi di lavoro si parla di Bolzano, Verona, Vicenza, Venezia, Sondrio, Bergamo, Cremona, Lecco.

Quando va inviata la domanda e info prove

I candidati interessati hanno tempo fino al 19 maggio per inviare la candidatura tramite questo link. In seguito riceveranno un test da effettuare online solo dopo aver ricevuto una chiamata dalle risorse umane. Il test potrà essere svolto online o presso una sede delle Poste indicata. Una volta inviato il test è prevista anche una prova pratica di guida del motomezzo aziendale che ha un peso molto importante nell’assunzione.

Poste Italiane, inoltre, di tanto in tanto, assume anche giovani consulenti finanziari, posizioni di lavoro che se disponibili si trovano alla pagina Lavora con noi del sito oppure altre figure in particolare nella provincia di Bolzano.

Leggi anche: Poste Italiane assunzioni 2019 per postini in Emilia Romagna: info candidature