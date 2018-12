Assunzioni Poste Italiane 2019: maxi campagna per postini senza esperienza

Ancora assunzioni da parte di Poste Italiane. Il gruppo ha avviato una maxi campagna di recruiting per postini da assumere dal 2019. Si tratta di lavoro a tempo determinato legato ad esigenze stagionali o per coprire il personale assente.

Poste Italiane lavora con noi, maxi campagna per postini: requisiti e assunzioni dalla primavera 2019

Poste Italiane ha aperto delle importanti selezioni per postini in tutta Italia. La caratteristica fondamentale di questa proposta è che la selezione è aperta anche a diplomati senza esperienza. Da tempo Poste italiane S.p.A ha attivato una campagna che prevede il reclutamento di 8mila persone tra il 2015 e il 2020, una campagna che già negli ultimi anni ha avuto un’importante ricaduta occupazionale soprattutto per i giovani.

Nel caso delle assunzioni per postini si tratta di contratto a tempo determinato, legato a picchi di stagione. Non servono molti requisiti se non il diploma o la laurea con una votazione minima. Proprio perché non serve avere esperienza, Poste prevede un voto minimo per il diploma o la laurea, requisiti fondamentali per poter far valutare le candidature. Non sono previsti neppure limiti di età ma sembra che il gruppo voglia dare più spazio ai giovani.

Andando nel dettaglio, il lavoro per postini o portalettere consiste nel recapito della posta nell’area di competenza. I requisiti sono:

Diploma con voto minimo di 70/100 oppure laurea , anche triennale, con voto minimo di 102/110

laurea Patente di guida

idoneità alla guida del motomezzo aziendale, in genere il motorino Piaggio liberty 125 cc

Certificato medico di idoneità al lavoro

Patentino di bilinguismo solo per la provincia di Bolzano

Selezioni e data di assunzione

I candidati selezionati saranno reclutati da febbraio 2019 e dovranno lavorare per circa 3 o 4 mesi. Come già accennato è previsto un contratto a tempo determinato con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.100 euro, ma per questo ultimo punto non abbiamo la certezza. Le assunzioni saranno moltissime e su tutto il territorio italiano. Le sedi indicate sono:

-Valle d’Aosta provincia di Aosta

– Piemonte provincia di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola

-Lombardia provincia di Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza

-Veneto provincia di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

– Liguria provincia di Imperia, Savona, Genova, La Spezia

– Trentino Alto Adige provincia di Trento, Bolzano

– Friuli Venezia Giulia provincia di Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

-Emilia Romagna provincia di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini

-Marche provincia di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

– Toscana provincia di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato

-Umbria provincia di Perugia, Terni

-Lazio provincia di Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone

-Abruzzo provincia di L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

-Molise provincia di Campobasso, Isernia

-Puglia provincia di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani

– Basilicata provincia di Potenza, Matera

-Campania provincia di Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno

-Calabria provincia di Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia

– Sardegna provincia di Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias

– Sicilia provincia di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

C’è tempo fino al 13 gennaio 2019 per inviare la candidatura. In seguito i candidati idonei riceveranno una chiamata dalle risorse umane con le informazioni per svolgere un test online da effettuare in una delle sedi di Poste o da remoto. Chi supererà il test dovrà affrontare un colloquio e una prova pratica di guida del motomezzo.

