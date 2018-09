Assunzioni Poste Italiane 2018 per postini: posizioni aperte e selezioni in tutta Italia, requisiti e scadenza domanda

Poste Italiane assume Postini. Nuove offerte lavoro da parte della società di gestione del servizio postale, che di tanto in tanto apre delle posizioni come portalettere, consulenti finanziari o figure di front end come già visto nell’articolo Assunzioni Poste Italiane 2018: offerte lavoro per diplomati con scadenza il 30 settembre. Al momento Poste è alla ricerca di postini.

Poste Italiane lavora con noi, requisiti per postini

Poste Italiane sta cercando portalettere da assumere a tempo determinato. Grazie al piano di espansione 2015-2020 che mira a creare 8mila posti di lavoro in tutta Italia, negli ultimi tempi Poste ha aperto varie selezioni. Al momento dunque sono aperte le posizioni per portalettere nelle seguenti regioni e città:

Piemonte – Torino

Piemonte – Vercelli

Piemonte – Novara

Piemonte – Cuneo

Piemonte – Asti

Piemonte – Alessandria

Valle d’Aosta – Valle d’Aosta

Liguria – Imperia

Liguria – Savona

Liguria – Genova

Liguria – La Spezia

Lombardia – Varese

Lombardia – Como

Lombardia – Sondrio

Lombardia – Milano

Lombardia – Bergamo

Lombardia – Brescia

Lombardia – Pavia

Lombardia – Cremona

Lombardia – Mantova

Trentino Alto Adige – Trento

Veneto – Verona

Veneto – Vicenza

Veneto – Belluno

Veneto – Treviso

Veneto – Venezia

Veneto – Padova

Veneto – Rovigo

Friuli Venezia Giulia – Udine

Friuli Venezia Giulia – Gorizia

Friuli Venezia Giulia – Trieste

Emilia Romagna – Piacenza

Emilia Romagna – Parma

Emilia Romagna – Reggio nell’Emilia

Emilia Romagna – Modena

Emilia Romagna – Bologna

Emilia Romagna – Ferrara

Emilia Romagna – Ravenna

Emilia Romagna – Forlì-Cesena

Marche – Pesaro e Urbino

Marche – Ancona

Toscana – Massa-Carrara

Toscana – Lucca

Toscana – Pistoia

Toscana – Firenze

Toscana – Livorno

Toscana – Pisa

Toscana – Arezzo

Toscana – Siena

Toscana – Grosseto

Friuli Venezia Giulia – Pordenone

Piemonte – Biella

Lombardia – Lecco

Lombardia – Lodi

Emilia Romagna – Rimini

Toscana – Prato

Piemonte – Verbano-Cusio-Ossola

Lombardia – Monza e della Brianza

Per candidarsi è necessario possedere alcuni requisiti specifici tra cui:

Diploma di scuola superiore con votazione minima di 70/100 oppure laurea con votazione minima di 102/110.

Patente di guida valida per guidare il motomezzo aziendale

Idoneità al lavoro con certificato rilasciato dalla USL/ASL o medico curante.

Come accennato i candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali. Le assunzioni partiranno da ottobre 2018 e avranno durata in base alle esigenze stagionali.

Scadenza domanda e iter selettivo

La domanda per il lavoro da Postino con Poste Italiane scadrà il giorno 11 settembre. Dopo l’invio della domanda, che ricordiamo può essere compilata direttamente alla pagina Poste Lavora con noi, i candidati riceveranno una chiamata dalle risorse umane per svolgere un test di ragionamento logico direttamente online con link dall’email [email protected] o con l’invito a recarsi presso una delle sedi delle Poste più vicine. I candidati che supereranno la fase del test logico saranno contattati per svolgere un colloquio e una prova di guida del motomezzo aziendale 125 cc a pieno carico di posta.

Poste Italiane, infine, ha ancora aperto l’annuncio di lavoro per figure di front end disponibili in Trentino Alto Adige.

