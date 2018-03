Assunzioni Poste Italiane 2018: offerte per postini, requisiti, sede e scadenza

Nuove opportunità di lavoro da parte di Poste Italiane per reclutare Postini a tempo determinato per esigenze stagionali. Poste ha indetto delle selezioni per la Regione Trentino Alto Adige e Veneto. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti, le posizioni aperte e le informazioni per candidarsi.

Assunzioni Poste Italiane per Portalettere senza esperienza

Poste ha indetto una selezione per postini da reclutare durante la stagione primavera estate per esigenze legate alla richiesta di maggior personale. Per adesso le richieste sono valide per la provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige, e Verona, in Veneto. Per candidarsi non serve esperienza precedente come postino ma è necessario avere il diploma o la laurea. Poste ha già iniziato il nuovo piano reclutamento che fino al 2020 prevede l’assunzione di 8mila posti di lavoro anche per giovani. Come dicevamo, per potersi candidare come portalettere non è necessaria esperienza ma si terrà conto della votazione ottenuta per il diploma o laurea. Le selezioni sono previste per la primavera estate 2018 e dovrebbero mirare all’assunzione per circa 3 mesi di postini dal mese di aprile fino all’estate. I postini dovranno occuparsi di recapitare lettere, pacchi, buste, raccomandate nell’area di competenza. Tra i requisiti richiesti troviamo:

Avere diploma o laurea con votazione non inferiore a 70/100 per il diploma e 102/110 per la laurea

Avere una patente valida e l’idoneità per guidare il motomezzo aziendale

È richiesto anche il certificato medico per l’idoneità al lavoro rilasciato da Asl o medico curante

Per la provincia di Bolzano è necessario anche il patentino del del bilinguismo.

Scadenza domanda

I candidati hanno tempo per inviare la domanda fino al giorno 8 aprile 2018. Una volta inviata la domanda, i candidati dovranno affrontare un test online. Prima di tutto bisogna inviare il cv tramite la procedura indicata nel link di riferimento. In seguito si verrà contattati dalle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane con la procedura via email per partecipare al test online con tanto di spiegazione e modalità di svolgimento. I candidati che avranno superato questa prima selezione saranno chiamati per un colloquio orale e una prova pratica di guida del motomezzo.

