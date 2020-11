L’Asl Toscana Nord Ovest ha indetto un bando di concorso per 100 operatori sanitari e 50 collaboratori professionali. Il momento critico che sta attraversando l’Italia ha spinto l’azienda a cercare infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia per l’emergenza coronavirus. Di seguito le informazioni sul compenso a tariffa oraria, il termine del rapporto di lavoro e come inviare la domanda.

Che cosa sapere sul nuovo concorso per 100 infermieri

L’azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, ha quindi pubblicato un bando aperto per tutti coloro che possiedono una laurea o diploma universitario, a poter aderire sono anche i pensionati. Oltre alla ricerca di infermieri e collaboratori sanitari, la ricerca è appunto rivolta ad altre figure citate sopra. I candidati dovranno essere pronti a dare immediata disponibilità. Oltre al titolo di studio, è necessario possedere anche un curriculum adeguato per avere a che fare con le esigenze legate all’emergenza. Non sono previste prove d’esame ma ci sarà solo la valutazione dei titoli da parte dei responsabili.

Guadagno previsto e termine rapporto di lavoro

La durata del rapporto di lavoro sarà fissata fino al 31 gennaio 2021, quando scatterà la fine dell’emergenza sanitaria, a meno di proroghe dello stesso. I candidati potranno anche esprimere una preferenza per quanto riguarda la sede in cui vorranno operare. Per quanto riguarda il compenso si parla di 23 euro lordo all’ora o 27 euro se la mansione dovrà essere svolta in una comunità montana, carceri, residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza.

Gli interessati possono fare domanda allegando anche il curriculum e copia del documento di identità, all’indirizzo email [email protected]. In seguito saranno valutate le domande dal direttore del dipartimento e i migliori saranno contattati per prendere servizio, che ripetiamo dovranno dare disponibilità immediata.

