Assunzioni Netflix in tutto il mondo: offerte lavoro dal colosso delle serie Tv

Nuove offerte di lavoro con Netflix che sta cercando varie figure professionali da assumere in tutto il mondo. Di seguito una panoramica delle figure ricercate in questo momento.

Posizioni aperte nelle varie sedi europee e non solo

Gli amanti delle serie tv alla ricerca di lavoro, saranno felici di sapere che il colosso dei servizi in streaming è a caccia di nuove figure professionali a vari livelli di carriera, anche in Italia, anche se al momento nel nostro paese non sono aperte posizioni. Si va dal settore marketing, passando per risorse umane, ingegneria, sicurezza, pubbliche relazioni e marketing.

Chi è interessato a lavorare all’estero e vuole mettersi in gioco con il noto colosso americano può fare riferimento ai seguenti annunci, ricordando che le offerte di lavoro variano in volta in volta. Al momento le ricerche riguardano i vari uffici situati a Parigi, Amsterdam, Los Angeles, New York, Londra, Seoul, Singapore, Tokyo, Buenos Aires, Manila, Washington e Città del Messico. Gli interessati all’ufficio di Roma, dovranno invece tenere d’occhio il portale con gli annunci di lavoro dell’azienda.

Al momento si cercano le seguenti figure a Parigi:

-Creative Marketing Production

-Post Production Management

-Legal and Public Policy

-Publicity

Su Londra, invece, si cercano le seguenti figure:

-Corporate Real Estate, Workplace, Safety and Security

-Production Services and Technology

-Netflix Technology Services

-Legal and Public Policy

-Content Legal.

Su Berlino invece Netflix sta cercando Creative Production e Creative Production, mentre per gli uffici di Madrid si cercano dei Legal and Public Policy. Queste le offerte lavoro europee, mentre negli Usa, al momento, il colosso è alla ricerca di Facilities, Workplace Services and Real Estate per le sedi di New York, Los Angeles e Los Gatos in California.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi è necessario rispettare alcuni requisiti, come possedere una laurea attinente, esperienza pregressa in base al tipo di lavoro e capacità di operare in team oltre a passione per il settore. Tutte le varie offerte lavoro di Netflix sono disponibili alla pagina carriere, dove vengono elencate le posizioni aperte ed è possibile caricare direttamente il Cv.

