Assunzioni Navigator: ecco quanti posti disponibili per ogni città e regione

Secondo gli ultimi accordi Anpal-Regioni saranno circa tre mila i navigator assunti. Con molta probabilità la prima prova si terrà nella capitale, nell’edificio della Fiera di Roma. A questi si aggiungeranno altre 4.500 risorse assunte però direttamente dalle Regioni. Mentre tra gli esclusi incalza la polemica sui requisiti di accesso, per i futuri candidati iniziano ad arrivare le prime indicazioni sulla distribuzione delle risorse tra regioni e province.

Assunzione navigator: ecco dove lavorerà chi supera il Concorso

Ovviamente questa dovrà tenere conto delle esigenze locali: dove ci saranno più esigenze di inserimento, intuitivamente saranno assunti navigator in concentrazione maggiore, a partire dalla Campania. Di seguito le elaborazioni della Direzione Sas di Anpal pubblicate da Il Sole 24 Ore.

In Campania, per far fronte alle richieste del record di attribuzione di reddito di cittadinanza e guidare i beneficiari nell’inserimento nel mondo del lavoro, saranno necessari 471 navigator, di cui circa 274 solamente nella provincia di Napoli. Seconda regione per numero di navigator la Sicilia, con 429 posti a disposizione (125 a Palermo e circa 100 a Catania). Segue la Lombardia, anche se qui infatti in proporzione il numero di richiedenti il sussidio è inferiore, parliamo sempre della regione più popolosa d’Italia: saranno 329 i navigator. Nel Lazio invece ne saranno assunti 273 di cui quasi duecento concentrati in provincia di Roma. In Calabria serviranno circa 170 tutor, più o meno la stessa cifra che in Emilia Romagna (dove se ne preventivano 165) e in Piemonte (176). La Regione che ne vedrà impiegati di meno è la Valle d’Aosta: 6 in tutto. 54 in Abruzzo, 31 in Basilicata, 46 nel Friuli Venezia Giulia, 66 in Liguria, 55 nelle Marche, in Molise appena 13, 248 in tutta la Puglia (di cui ben 78 a Bari), 121 in Sardegna, 152 in Toscana, in Umbria 33 e nel Veneto 142.

Condividi su