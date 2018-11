Assunzioni Natale 2018: migliaia di offerte lavoro in Italia, le figure ricercate

Nuove offerte lavoro a Natale. Sono ancora diverse le posizioni aperte per chi sogna di trovare lavoro durante le festività. La maggior parte sono proposte di lavoro a tempo. Vediamo chi assume e dove.

Amazon cerca personale

Ad assumere in vista delle feste è Amazon che è alla ricerca di operatori di magazzino a Passo Corese, Vercelli e Castel San Giovanni. Si tratta di opportunità a tempo legate ai picchi stagionali, quindi opportunità di lavoro di 3 mesi. Amazon, in ogni caso, cerca molto spesso personale per i suoi magazzini italiani come potete leggere nel nostro approfondimento Assunzioni Amazon 2018: 400 posti di lavoro con il nuovo centro smistamento a Casirate d’Adda

Assunzioni per addetti alla vendita e altri profili da parte di Gi Group e ManpowerGroup e le altre

Nuove assunzioni natalizie anche per Gi Group che seleziona più di mille persone in tutta Italia per i picchi stagionali delle feste. Si tratta di una maxi campagna di recruiting per 1800 profili in molte città nel settore commercio, Grande Distribuzione Organizzata, Ristorazione e Retail / Moda. Molte delle ricerche sono concentrate a Roma, Milano e Torino ma anche in Friuli Venezia-Giulia, Marche, Emilia Romagna e Abruzzo. Tra le ricerche attive quelle per addetti alla vendita retail nei negozi di abbigliamento, addetti al confezionamento di regali e addetti pescheria e gastronomia in varie città tra cui Lucca, Modena e provincia, Ferrara, Bologna etc. Si cercano anche addetti produzione farmaceutica a Segrate, 60 Addetti produzione gastronomica nella provincia di Monza e Brianza, 20 Camerieri ai piani e Facchini a Venezia, 25 Chef de rang a Milano, Roma, Bologna, 20 addetti al confezionamento regali di natale a Boffalora Sopra Ticino (Milano), Moncalieri (Torino), Firenze e Venezia, 10 Cuochi Capi partita a Firenze, Bologna, Milano, 72 Sales assistant e Cashier fashion & luxury a Milano, Roma e Torino e 245 Addetti settore Ho.re.ca .Tutte le figure ricercate si trovano alla pagina gigroup.it – my.gigroup.com.

Anche ManpowerGroup cerca profili a tempo per Natale. Si tratta di figure legate al settore vendite, commerciale, turismo e settore alberghiero quali banconist, confezionamento di cesti natalizi, addetti vendita, cassieri, scaffalisti, cuochi, camerieri, addetti spargisale in montagna e addetti alla manutenzione per piste di pattinaggio. Tutte le offerte proposte si trovano alla pagina manpower.it

A cercare, infine, personale è anche l’agenzia Etjca che perLombardia, Veneto, Liguria e Piemonte seleziona varie figure per supermercati e altri negozi quali addetti pescheria, banco salumeria, hostess etc. Tutte le offerte si trovano alla pagina etjca.it.

Requisiti richiesti

Per tutte queste opportunità di lavoro sono richiesti candidati anche giovani senza esperienza. Trattandosi di lavori stagionali non si richiedono grandi esperienze ma flessibilità oraria e capacità a lavorare su turni soprattutto in vista delle aperture straordinarie dei centri commerciali durante il mese di dicembre e in vista dei saldi invernali a gennaio, per quanto riguarda i profili commerciali. Per le posizioni legate alle vendite si richiede anche buono standing e capacità relazionali mentre per i lavori legati al turismo e alla ristorazione è fondamentale la conoscenza della lingua inglese.

