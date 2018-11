Assunzioni Natale 2018: centinaia di offerte lavoro stagionali in tutta Italia

Per chi ha intenzione di lavorare a Natale e cerca un’opportunità durante le feste, arrivano centinaia di offerte lavoro nel settore GDO ma anche nel settore vendite, ristoranti e centri commerciali. Facciamo una breve panoramica delle figure ricercate in questo momento da parte dell’Agenzia per il Lavoro Articolo1.

Nuove offerte lavoro per Natale 2018

Le nuove assunzioni per Natale coinvolgono vari settori. Secondo quanto scrive Avvenire, l’agenzia per il lavoro Articolo1, sta cercando migliaia di figure in tutta Italia da immettere in negozi, centri commerciali e altri settori. Grazie al picco di vendite che si registra sempre da novembre in poi e fino gennaio con i saldi, sono moltissimi i supermercati e negozi alla ricerca di personale stagionale. Tra le figure ricercate si segnalano:

Addetti alla cassa

Addetti alla vendita

Addetti al banco macelleria

Addetti al banco gastronomia

Magazziniere

Addetti scaffali

Addetti banco ortofrutta

Addetti all’inventario

Queste figure sono ricercate a Torino, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Ancona, Latina, Roma e provincia, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Taranto e provincia, Bari e provincia, Sicilia. Per quanto riguarda i requisiti in alcuni casi è richiesta esperienza anche breve nel lavoro in oggetto. Maggiori info si possono reperire all’indirizzo email [email protected] oppure [email protected]

Si cercano anche figure nel settore animazione e moda

Ricercati anche 100 Animatori Parco Giochi, camerieri, baristi, assistenti di sala e altre figure legate all’intrattenimento durante il periodo di alta stagione a Roma, Milano, Torino, Padova, Verona, Catania, Firenze, Perugia, Parma, Ascoli Piceno e altre città. In questo caso l’email va inviata a [email protected] Infine, si cercano anche hostess e assistente alle vendite a Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino. Per avere maggiori informazioni sull’invio del Cv o per inviare direttamente la domanda basta contattare o scrivere a [email protected]

Tutte le offerte lavoro per Natale per le varie città italiane nel settore vendite, GDO, turismo, moda e intrattenimento a carattere stagionale e per i picchi di lavoro si trovano alla pagina di Articolo1.

