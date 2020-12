Assunzioni Mediaworld in tutta Italia: offerte lavoro dicembre

Nuove offerte di lavoro con Mediaworld, che assume nuovi profili in tutta Italia. Vediamo di seguito quali sono le offerte di lavoro della nota catena di elettronica, le sedi di lavoro e come inviare la candidatura.

Assunzioni Mediaworld, requisiti e figure ricercate

Mediaworld sta cercando addetti al magazzino in tutta Italia. Questa figura deve occuparsi dell’approvvigionamento dei punti vendita, del funzionamento del centro logistico, verifica delle merci in entrata e uscita dal magazzino e corretto funzionamento del flusso, di cui dovrà appunto garantire il fuzionamento. Questa figura dovrà anche occuparsi dell’imballaggio dei prodotti, movimentazione della merce, ricezione degli articoli, verifica dei documenti di trasporto, sistemazione della merce e della preparazioni ordini.

In particolare la ricerca è rivolta ai punti vendita che si trovano in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per candidarsi a questa posizione, non si richiede un titolo di studio in particolare ma almeno il patentino per l’utilizzo del carrello elevatore. Oltre a questo requisito, si richiedono anche disponibilità a lavorare su turni, flessibilità oraria, attitudine al lavoro in team e gradita ma non essenziale anche esperienza pregressa nella movimentazione dei carichi con l’utilizzo dei transpallet o carrelli elevatori. Maggiori dettagli sulle figure e sui requisiti richiesti sono indicati a fine articolo.

Come inviare la candidatura

Gli interessati che vogliono candidarsi per questa posizione, possono farlo collegandosi alla pagina Mediaworld lavora con noi e caricare direttamente la propria domanda seguendo le istruzioni riportate. In seguito, Mediaworld offrirà un breve periodo di formazione e poi un contratto a tempo indeterminato. Alla pagina indicata, si trovano tutte le offerte di lavoro di Mediaworld per cui è possibile inviare la candidatura nei vari punti vendita italiani.

