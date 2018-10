Assunzioni Mediaset 2018: casting e selezioni per lavorare in tv

Nuove offerte lavoro per chi sogna la tv. Mediaset cerca nuovo personale da assumere in azienda, inoltre sono aperti anche dei casting per partecipare ai programmi tv. Vediamo quali sono le offerte attive e come candidarsi.

Mediaset lavora con noi, nuove opportunità di lavoro

Mediaset SpA ha sede a Cologno Monzese e ad oggi conta 5.519 collaboratori. Oltre alle tre reti generaliste Canale 5, Italia 1 e Retequattro, il gruppo possiede le reti spagnole Telecinco e Cuatro e altri canali come La5, Mediaset Italia 2, Boing, Cartoonito, Iris, Mediaset Extra, Tgcom24, Top Crime e R101TV oltre a Mediaset Premium.

Di tanto in tanto Mediaset pubblica dei casting per le varie reti tv mentre per chi fosse interessato a candidarsi per altre posizioni in azienda, quali produzione, assistenti di studio, grafici, giornalisti, segretarie ma anche scenografi e via dicendo, basta inviare un autocandidatura allegando tutte le esperienze lavorative fatte e il titolo di studio. Spesso, infatti, l’azienda propone degli stage per giovani neo laureati.

Casting Mediaset come partecipare

Come dicevamo è possibile candidarsi ai casting Mediaset che cerca modelli, attori e figuranti. In questo momento è possibile candidarsi per la rubrica Supercinema, dedicata ai film in uscita e ai festival. I requisiti, in questo caso, sono avere tra i 18 e i 30 anni, avere la residenza in Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana o Campania, essere spigliati e non avere timore ad apparire davanti la telecamera.

La candidatura va inviata entro il 20 febbraio a [email protected] allegando il cv con foto.

Non di rado Mediaset cerca persone interessate ad apparire nei programmi tv dei vari canali. Per candidarsi basta inviare il cv come scritto poco fa all’indirizzo email mentre al sito Mediaset lavoro e carriere ci sono tutte le info sulle autocandidature. Per partecipare ai casting, invece, basta inviare il cv tramite questo link.

