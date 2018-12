Assunzioni McArthurGlen e La Rinascente 2018: lavoro settore vendite per giovani

Sognate di lavorare nel settore della moda di lusso e vendite all’interno di outlet o department store? Arrivano le interessanti opportunità di lavoro da parte di McArthurGlen e la Rinascente. Vediamo quali sono le offerte di lavoro dedicate, quali profili ricercati e come candidarsi.

Assunzioni McArthurGlen per giovani

A cercare nuove figure è McArthurGlen, la catena di outlet nata negli anni ‘90 a Londra e oggi presente con 3mila negozi in 9 paesi. McArthurGlen è noto per offrire prodotti della moda di lusso a prezzi scontati e in Italia è presente con il Barberino Designer Outlet, Serravalle Designer Outlet, Noventa di Piave Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet e La Reggia Designer Outlet. Tra le posizioni ricercate troviamo quelle per Retail Assistent a Serravalle in Piemonte. Si tratta di una figura che deve supportare il Retail Manager, analizzare le informazioni, fornire report e mantenere relazioni con la rete di vendita. Tra i requisiti richiesti per candidarsi precedente esperienza nel ruolo, conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche e capacità analitiche.

Per l’outlet di Noventa di Piave, in Veneto, si cerca un visual merchandiser che dovrà occuparsi della presentazione ottimale della merce e di fornire assistenza. Tutti i compiti sono disponibili nell’annuncio mentre per quanto riguarda i requisiti richiesti è necessario possedere esperienza nel ruolo, diploma e conoscenze informatiche.

McArthurGlen cerca anche un regional tourism manager per la sede centrale di Milano, si tratta di una figura che dovrà gestire e pianificare un piano turistico regionale tra i vari partner. Tra i requisiti segnaliamo ottime capacità comunicative, esperienza precedente nel ruolo o nel settore turistico, conoscenza lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua. Tutte le offerte lavoro al completo si trovano alla pagina lavoro e carriere dove è possibile anche inviare direttamente la candidatura iscrivendosi al sito.

Assunzioni La Rinascente

Nuove offerte lavoro per chi ama il settore della moda arrivano da La Rinascente, uno dei deparment store più famosi in Italia. La sede centrale si trova a Milano, dove sorge anche il più noto degli store ma altri department store sono collocati anche a Roma, Firenze, Torino, Padova, Cagliari, Palermo, Catania, Monza e Genova. Le posizioni aperte per chi sogna di lavorare a La Rinascente sono molteplici e tutte richiedono la passione per la moda, capacità comunicative, conoscenza lingue straniere e flessibilità. Si cerca un Sales Assistant a Roma e Torino con diploma, ottime capacità comunicative, ottima conoscenza inglese e un’altra lingua a scelta tra Cinese, Russo e Arabo.

Disponibili anche degli stage a Milano come Assistant Buyer presso Head Office o Stage Assistente Alla Vendita a Roma e Monza. Come per le precedenti posizioni sono richieste conoscenza lingue straniere e flessibilità.

A Milano si cercano anche Junior Store Designer Head Office Milano, per cui si richiede un’esperienza di 1-3 anni nella progettazione di spazi retail e Addetto Visual Merchandiser di Store Torino, per cui requisito ufficiale è sempre l’esperienza. Tutte le offerte lavoro si trovano alla pagina lavoro e carriere.

