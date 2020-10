Assunzioni Mc Donald’s: nuova apertura e 30 posti di lavoro

Nuove offerte di lavoro con McDonald’s in Toscana. La nota catena americana aprirà un nuovo ristorante a Terranuova, in provincia di Arezzo, e per l’occasione ha deciso di assumere 30 persone. Vediamo di seguito di che cosa si tratta, quando dovrebbe aprire il nuovo ristorante e le figure cercate.

Nuove assunzioni McDonald’s in Toscana con apertura nuovo ristorante

Molto spesso la nota catena di fast food apre varie posizioni nei ristoranti già aperti e in quelli da aprire. Il nuovo ristorante in Toscana dovrebbe aprire nel 2021, visto che i lavori sono già iniziati da tempo. A tal proposito, come scrive il quotidiano La Nazione, si parla di una struttura che sorgerà in un’area ricca di centri commerciali e quindi con un ottimo flusso di clienti. Mc Donald’s assumerà circa 30 persone per questo nuovo ristorante.

Per quanto riguarda le figure cercate, si parla di addetti alla ristorazione, ma anche restaurant manager e crew ossia figure tipiche che molto spesso la catena assume per i suoi punti vendita. Si tratta di posizioni che dovranno occuparsi di accogliere i clienti, preparare i pasti e gestire il punto vendita e il personale. Per la maggior parte basta il diploma, in alcuni casi è richiesta anche esperienza e ovviamente capacità di lavorare in team e disponibilità anche a lavorare durante i festivi e su turni.

Come candidarsi per le varie posizioni cercate dalla catena americana

Al momento gli annunci di lavoro di Mc Donald’s per il nuovo ristorante in Toscana non sono usciti ma basta tenersi aggiornati alla pagina lavora con noi di Mc Donald’s dove vengono pubblicate tutte le offerte di lavoro attive nei ristoranti già aperti e quelli futuri. In questo momento sono aperte tantissime posizioni in Italia per manager, addetti alla ristorazione e altre figure tipiche per cui è richiesto il diploma.

Vedi anche: Nuove assunzioni Amazon: 2mila posti di lavoro con apertura magazzino a Fiumicino