Assunzioni l’Oreal 2018 per laureati: posizioni aperte, requisiti e possibilità di stage

Arrivano nuove opportunità di lavoro da parte de l’Oreal per chi sogna di lavorare nel settore cosmetico. Il noto gruppo francese, che solo in Italia conta 2.000 dipendenti tra cui molti nello stabilimento di Settimo Torinese, è alla ricerca di nuovo personale nonché di figure da inserire in attività di stage. Al gruppo l’Oreal appartengono molti marchi come Garnier, Maybelline, Lancome, Yves Saint Laurent Beauté, Helena Rubinstein, Kérastase, Franck Provost etc.

L’Oreal lavora con noi, le figure ricercate

In questo momento l’azienda sta cercando nuovi profili da assumere a tempo indeterminato e determinato e tirocini. Le posizioni di lavoro riguardano le regioni Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte, Lazio, Calabria, Campania, Toscana e Puglia. Si cercano:

Magazziniere per Roma e Marcianise

Business Developer Specialist Carita & Décleor per il Veneto

Product Manager Giorgio Armani Beauty & Designer Frangrances per Milano

Sales Representative per Milano, Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Ragusa, Padova, Venezia, Cosenza e Catanzaro

Addetti Vendite per Roma, Napoli, Firenze, Salerno, Arese, Marcianise, Bari, Torino e Brescia

Store Manager per Noventa di Piave

Trade Marketing Manager per Milano

Si cercano anche Beauty Advisor e Store Manager a Bari, Catania, Messina e Milano.

Requisiti e come inviare la candidatura

Per le posizioni citate è richiesta laurea specialistica o magistrale, ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente di altre lingue, esperienza di lavoro da 6 a 18 mesi nel contesto e background internazionale.

L’Oreal offre anche opportunità di stage per laureati o laureandi che abbiano un’ottima conoscenza dell’inglese, esperienze di stage all’estero o studio sempre all’estero. I tirocini hanno durata di 6 mesi e vengono pagati circa 600 o 700 euro. Ad esempio, in questo momento sono aperte le candidature per Tirocini in Area Marketing presso La Roche Posay, Biotherm, Vichy, Stage Trade Marketing e Internship Business Development a Milano e Internship Area Qualità a Settimo Torinese. Si ricorda che il gruppo offre ai suoi dipendenti molti benefit tra cui orario flessibile, possibilità di lavorare part time su richiesta, per 6 ore al giorno, per chi ha figli fino ai 3 anni di età nonché permessi per neo papà o per assistere bambini in malattia.

Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al link dedicato alle carriere e caricare il cv per una o più posizioni di interesse.

