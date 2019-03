Assunzioni Liu Jo e Benetton: offerte lavoro nel settore moda

Per chi sogna di lavorare nel settore della moda sono attive alcune offerte di lavoro da parte di Benetton e Liu Jo. Vediamo quali sono, le sedi di lavoro e come inviare la candidatura.

Liu Jo, lavora con noi

Liu Jo SpA, azienda di abbigliamento, accessori, calzature e gioielleria è ad oggi presente in 35 paesi e vanta più di 6mila punti vendita in Europa e altri centinaia tra Asia, Nord America e Africa.

La sede principale si trova a Carpi, in provincia di Modena. L’azienda di tanto in tanto cerca nuovi talenti da assumere sia nei vari negozi sparsi in Italia sia nella sede principale. Vediamo quali sono le figure ricercate.

-Addetti vendita a Milano, Marghera (Venezia), Riccione, Milano Marittima (Cervia), Forte dei Marmi (Lucca), Campi Bisenzio (Firenze), Orio al Serio (Bergamo). Si cercano candidati che hanno esperienza nel ruolo, amano la moda e hanno un’ottima conoscenza della lingua inglese.

-assistente stile a Carpi. Per questa posizione si richiede esperienza pregressa come stilista e ottima conoscenza del brand e della linea Gold e Black.

-image and communication production coordinator a Carpi. Per questa posizione si richiede candidato che abbia da 3 a 5 anni di esperienza nel settore fashion luxury. Si richiede anche il possesso di una laurea in marketing o Comunicazione e produzione shooting moda.

-addetto costumer care a Carpi. Per questa posizione si richiede esperienza nel ruolo, ottima conoscenza Office e lingua inglese nonché doti relazionali e comunicative.

Oltre a queste posizioni ce ne sono altre tra cui Store Manager a Roma, Responsabile Wholesale mercato russo a Milano, Retail Buyer a Carpi. Per avere una panoramica completa delle posizioni aperte basta consultare il sito seguente.

Benetton lavora con noi, le posizioni aperte

Anche Benetton sta cercando nuovi candidati da assumere. L’azienda, che ha sede a Ponzano (Treviso), vanta in Italia 9500 dipendenti. Al momento si cercano:

-stagisti area It a Castrette di Villorba (Treviso) per la precisione un neolaureato o un laureando in ingegneria gestionale, economia o informatica.

-addetti vendita a Cortina d’Ampezzo (Belluno), Cesena, Venezia, Bolzano che abbiano almeno 1 o 2 anni di esperienza nella vendita, con doti di orientamento al cliente.

-stage hr cost controlling a Ponzano Veneto (Treviso). Si cercano laureati in economia, consulenza del lavoro o simili che abbiano conoscenza di tematiche del lavoro e della lingua inglese, conoscenza del pacchetto Office e Sap.

-internship business analyst a Ponzano Veneto per laureati in discipline economiche

-tirocini per ingegneri gestionali a Treviso. Si cercano laureati in ingegneria gestionale con ottima conoscenza inglese.

-it application specialist a Castrette di Villorba. Si cercano laureati in economia o ingegneria gestionale che abbiano da 3 a 5 anni di esperienza pregressa.

Tutte le posizioni di lavoro si possono trovare alla pagina dedicata alle carriere.

