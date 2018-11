Assunzioni Lidl e Iper novembre 2018: nuovi recruiting day per aperture e altre offerte lavoro settore GDO

Nuove assunzioni in vista nel settore della GDO. A cercare personale sono LIDL e Iper. Vediamo quali sono le figure ricercate e maggiori informazioni sulle selezioni in corso.

Lidl lavora con noi, nuovi recruiting day e offerte lavoro

Lidl sta cercando personale in Piemonte e Lombardia. Grazie all’apertura dei magazzini a Biandrate (Novara) e Somaglia (Lodi) il colosso della Grande Distribuzione Organizzata organizza dei recruiting day per selezionare personale. Le date indicate sono relative ai giorni 27 novembre e 7 dicembre. Da ricordare che la catena tedesca sta portando avanti un piano assunzioni che prevede 2.000 inserimenti.

Lidl ha comunicato che in queste date si svolgeranno le selezioni per varie figure legate all’apertura dei due nuovi magazzini. La maggior parte riguardano assortimento dei prodotti e altre attività. Per il magazzino di Brandate si cercano:

-preparatore merci che dovrà occuparsi dello stoccaggio dei prodotti e della ricezione

-mulettista con il patentino dopo frequenza di corso di 12 ore ed esperienza di 2 anni

Per la sede di Somaglia si cercano:

-preparatori merci. Si tratta di una figura in grado di controllare le merci e provvedere allo stoccaggio.

-apprendista preparatore merci. Si cercano candidati tra 18 e 29 anni anche senza esperienza da inserire in percorso formativo.

Gli interessati a prendere parte alle giornate di selezione possono candidarsi alla pagina dedicata in cui si trovano tutte le info necessarie e le modalità per l’invio della candidatura. Sono poi disponibili altre offerte lavoro per gli altri punti vendita.

Iper lavora con noi, le nuove offerte lavoro nel Nord Italia

Anche Iper sta cercando nuovo personale da assumere a Milano, in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. La catena di ipermercati è presente in varie regioni italiane del Nord e Centro quali Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Abruzzo. Oltre alle assunzioni in sede, Iper seleziona anche personale per i supermercati Unes. Al momento le figure ricercate sono:

-Specialisti esperti addetti ai banchi food. Si cercano diplomati con esperienza che hanno frequentato corsi relativi a produzione e trasformazione di alimenti.

– Specialisti Reparto Pescheria per Unes a Milano

-Specialisti Reparto Salumeria per Unes a Trezzo sull’Adda

-Specialisti Reparti Freschi per Unes a Zelo Buon Persico

-Specialista settore Ortofrutta a Castelfranco Veneto

-Esperto di Panetteria a Brembate

-Esperti di Pescheria a Milano, Arese

-Pasticceri in provincia di Monza e Brianza

-Addetti vendita e alla cassa con esperienza pregressa in ruoli analoghi

Per tutti questi posti di lavoro è richiesta nella maggioranza dei casi esperienza nel ruolo o titolo di studio o corso inerente. Tutte le ricerche in corso di Iper sono disponibili alla pagina Iper lavora con noi dove i candidati possono trovare maggiori dettagli sulle offerte.

Leggi anche: Assunzioni Auchan e Upim 2018: offerte lavoro settore GDO per nuove aperture e non solo

Condividi su