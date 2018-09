Assunzioni Lidl 2018: interessanti offerte lavoro in tutta Italia con giornate di reclutamento

Vi piacerebbe avviare una carriera nel settore della GDO? Sono tante le opportunità di lavoro con Lidl, che sta effettuando delle assunzioni nei supermercati e nei centri logistici. Vediamo le ultime offerte lavoro e come candidarsi.

Lidl lavora con noi, le nuove offerte di lavoro di settembre

L’azienda tedesca LIDL Stiftung & Co KG vanta 170mila dipendenti in tutto il mondo di cui 13mila in Italia con 600 punti vendita. Grazie alle nuove aperture entro la fine dell’anno, il gruppo ha annunciato che assumerà nuovo personale. Si ricercano, a tal proposito, laureati o diplomati in varie regioni italiane e nella sede di Arcole (Verona). Tra le ultime offerte pubblicate troviamo quelle per:

-Collaboratore Contabilità Fornitori a Verona

-Collaboratore Assistenza Clienti

– Addetto Buste Paga

-Technical Manager Area Impiantistica

-Responsabile Ordini Ufficio Frutta e Verdura

-Responsabile area Contrattualistica, Contenzioso e Societario

-Collaboratore Legale Ufficio Assicurazione Qualità

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili a Verona, presso la sede centrale.

Lidl offre lavoro anche nei punti vendita sparsi in Italia e magazzini tra cui le seguenti posizioni aperte:

Responsabile di Reparto del Magazzino e Responsabile Processi Operativi Logistica Direzione Regionale a Biandrate (Novara)

Capi Area / Area Manager in Piemonte, Lombardia, Sicilia,, altre aree del Sud Italia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Veneto, Trentino

Addetti Vendite a Brunico (Bolzano), Roma, Viterbo, Carmagnola e Moncalieri (Torino), Torino, Mondovì (Cuneo),Cuneo, Vercelli.

Assistant Store Manager a Parma, Treviso, Reggio Emilia, Bollate e Corbetta (Milano), Pordenone, Gonzaga (Monza Brianza), San Giovanni Ilarione (Verona), Cislago e Sesto Calende (Varese), Langhirano (Parma), Borgomanero (Novara), Chieri (Torino), Lagundo e Brunico (Bolzano, Feltre (Belluno), Vedelago (Treviso), Novara, Vigevano (Pavia), Spilamberto (Modena), Molinella (Bologna), Vercelli, L’Aquila, Mestre e San Donà di Piave (Venezia), Roma, Mola di Bari

Si cercano anche Apprendisti Addetti Vendite, Operatori di Filiale a Civitavecchia, Rovigo, Roma, Cassino e Brunico e Store Manager.

Come candidarsi e giornate reclutamento a Brescia e Milano

Il 29 settembre Lidl ha organizzato una giornata di reclutamento a Brescia presso il punto vendita di Via Valcamonica n. 11 per reclutare nuovo persone e il 6 ottobre a Milano presso il negozio di Via Valassina n. 12.

Tutte le offerte lavoro di Lidl si trovano alla pagina lavora con noi.

