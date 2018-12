Assunzioni Leroy Merlin e Accenture: 800 posti di lavoro in arrivo, le posizioni aperte

Centinaia di offerte lavoro in arrivo per merito di Leroy Merlin e Accenture. Grazie all’apertura di molti punti vendita in Toscana, la nota azienda che si occupa di bricolage e il fai da te ha lanciato un importante piano di sviluppo. Centinaia di offerte di lavoro arrivano anche da Accenture.

Leroy Merlin lavora con noi, 700 posti di lavoro in arrivo

Leroy Merlin ha deciso di aprire dei punti vendita in Toscana. Si tratta di un piano sviluppo molto importante che porterà all’assunzione di 700 persone. La notizia è stata data da toscana24, che parla di espansione della nota azienda e di investimenti di 120 milioni di Euro che avranno lo scopo di ampliare i punti vendita già esistenti, aprire nuovi negozi e un polo formativo. In ogni caso la ricaduta occupazionale sarà molto importante trattandosi appunto di 700 posti. I negozi apriranno a Campi Bisenzio, Lucca, Massa e Pistoia, oltre che l’ampliamento di un negozio a Livorno, un mega store a Scandicci di 12mila metri quadri e un grande show room a Firenze di 4mila metri quadri. Già poco tempo fa, era stata data la notizia dell’apertura di 15 nuovi punti vendita che prevedevano 2mila unità. Al momento non ci sono notizie certe in merito alle figure richieste ma sembra che tra quelle cercate dall’azienda solitamente figurano quelle per venditori, responsabili di negozio, capi settore, arredatori, commessi etc. Si ricorda che ad oggi Leroy Merlin conta 6.800 dipendenti in Italia.

Le candidature vanno inviate collegandosi a questo link dedicato alle carriere dove al momento sono presenti varie offerte di lavoro in tutta Italia. Appena si sapranno notizie in merito ai posti di lavoro nei nuovi punti vendita in Toscana questi saranno pubblicati nel link citato. In questo momento, ad esempio, si cercano, Addetto logistica a Corsico e Savignano sul Rubicone, addetto carico e scarico merci a Bologna, addetto supply chain a Verona, allievo capo settore a Nova Milanese, Bergamo e Bastia Umbra.

Accenture lavora con noi, le posizioni ricercate

Anche Accenture, società di consulenza aziendale con 4.000 clienti, sta cercando personale in Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. Si cercano 120 persone con esperienza pregressa da 3 a 7 anni nell’ambito security strategy, access management etc e 30 neolaureati che vogliono intraprendere una carriera nel settore della sicurezza informatica. Tra i profili ricercati da Accenture troviamo quelli per Operation Strategy Consultant, Linux Cloud Server System Administrator, Cyber Security Specialist e Banking & Capital Market Manager a Milano. Addetto Ufficio Gare, SAP Analyst, Artificial Intelligence Consultant e Data Security Consultant a Roma. Technical SEO Consultant, Sales Delivery Developer, Junior Cloud Design Specialist e Security Analyst a Napoli e Torino. Maggiori dettagli sulle nuove opportunità di carriera con Accenture e tutte le figure ricercate si trovano al link dedicato

