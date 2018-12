Assunzioni Lavazza e Lindt: offerte di lavoro per diplomati e laureati, come candidarsi

Nuove offerte lavoro da parte di Lavazza e Lindt, due grandi colossi del settore alimentare e dolciario che stanno cercando nuovo personale da assumere. Vediamo quali sono le ultime offerte pubblicate e come candidarsi.

Lavazza lavora con noi, le posizioni aperte

Luigi Lavazza SpA, con sede centrale a Torino, conta ad oggi 3mila collaboratori e opera in 90 paesi. Di tanto in tanto vengono aperte nuove posizioni per vari profili sia in sede che negli stabilimenti produttivi. Non mancano neppure le offerte di stage per giovani diplomati o laureati anche senza esperienza. Attualmente si cercano le seguenti posizioni in Italia:

-Agente Enasarco a Brescia, Padova e Ferrara

-District Manager Food Service a Trento

-Digital & CRM Manager Italy

-Product Manager

-Sales Analyst

Per tutte queste posizioni è richiesta esperienza e titolo di studio che varia in base al lavoro scelto appunto. Lavazza sta anche cercando personale in Germania, ad Amburgo e in Danimarca. In questo caso è fondamentale la conoscenza della lingua tedesca e dell’inglese. Si cercano ad Amburgo Senior Product Manager, Mitarbeiter Customer Service, Data Analyst e Barista Trainer. Per la Danimarca sono invece aperte le posizioni per Studiejob Away-From-Home Marketing e Studiejob Supply Chain

Se siete interessati a queste offerte di lavoro è possibile collegarsi alla pagina lavora con noi visionare tutte le offerte attive. Dopo la registrazione è possibile caricare il proprio cv.

Lindt lavora con noi, nuovi profili ricercati

A cercare nuovo personale è anche Lindt la celebre azienda dolciaria svizzera. La Lindt & Sprungli International AG ha sede centrale in Svizzera ma opera anche in Italia con la Lindt & Sprungli SpA. E’ presente in 120 paesi del mondo, consta di 6 centri produttivi in Europa e 2 negli USA e vanta 7.600 dipendenti.

In questo momento, oltre alle ricerche in Svizzera, Lindt sta cercando personale nella sede di Induno Olona (VA) dove sono aperte varie posizioni tra cui quella per Manutentore Elettronico. Si richiede esperienza di 3 anni, diplomati tecnici, conoscenza dell’inglese e disponibilità al lavoro su tre turni. Si cercano anche addetti alla produzione che devono dare la disponibilità al lavoro su 3 turni e Internship national account managment, che tra le altre cose dovrà occuparsi di attività di Back Office, elaborazione dati etc. La ricerca è rivolta a neolaureati in Economia a cui si offre stage di 6 mesi.

Sempre con Lindt sono aperte le posizioni per Facility Specialist e Sales Controller. Nel primo caso si richiede Laurea breve in Ingegneria Civile/Elettrica o diploma di Geometra o Perito Elettrotecnico mentre per la seconda offerta si richiede 4 anni di esperienza in area controlling e laurea in Economia o Ingegneria Gestionale.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere e caricare il cv. In seguito si dovrà attendere la valutazione delle candidature e qualora questa venisse considerata si procederà ad un’intervista telefonica, seguita da colloquio in sede.

