Assunzioni Italo Treno a gennaio 2021: le figure ricercate

Nuove offerte lavoro con Italo Treno che assume nuovo personale e ha in programma 500 assunzioni entro il 2021 grazie ad un progetto di espansione. Vediamo come candidarsi.

Assunzioni Italo Treno, quali sono le figure ricercate e i requisiti

Italo Treno assume nuovo personale in Italia grazie ad un progetto di espansione che mira a reclutare 500 persone entro la fine dell’anno e per contribuire alla crescita della flotta aziendale dopo l’arrivo di 10 nuovi treni Pendolino Italo Evo. In questo momento si cercano figure in Lazio e Lombardia. Le posizioni aperte sono per:

Macchinisti a Roma e Milano per cui si cercano candidati con diploma e licenza europea di condotta treni che dovranno seguire un percorso formativo per conseguire l’abilitazione per condurre i treni alta velocità. Si richiede anche possesso certificato complementare di categoria B e disponibilità al trasferimento in una delle sedi previste.

Specialista SGS a Roma per cui si cercano laureati in ingegneria con esperienza di almeno 3 anni e conoscenza di normative ferroviarie europee e internazionali e capacità di lavorare in situazioni stressanti.

Hostess e steward di bordo che hanno un’ottima conoscenza della lingua italiana e dell’inglese e sono disponibili a lavorare su turni e durante i festivi, gradita anche la conoscenza di altre lingue.

Altre figure ricercate da Italo sono operatori di impianto per cui si cercano persone diplomate anche senza esperienza e disponibilità a trasferirsi.

Durante l’anno Italo organizza anche delle giornate di reclutamento ma, al momento, a causa della pandemia non è chiaro quando riprenderanno. In ogni caso, tutte le offerte di lavoro con Italo si trovano alla pagina dedicata alle carriere.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina lavora con noi, in seguito i profili idonei saranno contattati per dei colloqui conoscitivi a cui seguirà l’assunzione e il corso formativo dove è previsto.

