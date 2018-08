Assunzioni Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: nuovi posti di lavoro a Roma e non solo

Nuove offerte lavoro da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si prevedono infatti, entro il 2019, delle assunzioni in Puglia grazie agli investimenti per il rinnovo della sede di Foggia. Le offerte di lavoro dunque riguardano sia la nuova sede pugliese che Roma. Ecco un breve excursus delle figure ricercate.

Nuove opportunità di lavoro presso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L’IPZS, di tanto in tanto, cerca nuovo personale da assumere con vari contratti in base all’esperienza, il titolo di studio e la posizione. La maggior parte delle assunzioni riguardano Roma, sede centrale, ma non mancano opportunità in altre sedi.

Al momento si cercano:

-20 operai a Roma per la produzione e stoccaggio e prodotti finiti che dovranno operare su linee grafiche e plastiche. Per potersi candidare è necessario possedere il diploma ad indirizzo tecnico (grafico, elettronico, elettrico, informatico etc), esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità a lavorare su turni, anche di notte. La candidatura può essere inviata entro il 19 agosto.

-4 Ingegneri di Produzione sul territorio nazionale con laurea in Chimica, Elettronica, Elettrica, dell’Automazione, dei Materiali, Ingegneria Meccanica, Gestionale o Industriale.

– 1 Quality & Risk Manager con laurea in ingegneria a Roma

-4 Product Manager con laurea in Ingegneria per la sede di Roma.

Per queste posizioni è possibile candidarsi fino al 26 agosto.

Come candidarsi e info sul piano strategico a Foggia

Come già accennato, sono stati attivati anche degli investimenti grazie al piano strategico 2017 2019 per rilanciare la sede di Foggia per la produzione di carta. Si parla di 30 posti di lavoro a Foggia appunto, che dovrebbero giungere nel futuro o appena sarà rinnovata la sede. In ogni caso tutte le posizioni aperte con la Zecca dello Stato sono disponibili sul sito lavoro e carriere da dove è anche possibile candidarsi online e saperne di più sui futuri posti di lavoro in Puglia.

