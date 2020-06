Assunzioni Intesa SanPaolo 2020: nuove offerte lavoro in tutta Italia

Nuove offerte di lavoro con Intesa SanPaolo. La nota banca sta cercando nuovo personale da assumere nelle proprie sedi e sportelli italiani. Di seguito una panoramica sulle figure ricercate dal gruppo e come inviare la candidatura.

Intesa San Paolo lavora con noi, figure ricercate

Intesa SanPaolo ha siglato alcuni accordi per assumere personale grazie anche alle uscite volontarie in programma nel 2021. Nei prossimi tre anni sono circa 10mila i lavoratori che dovrebbero andare in pensione e quindi la banca vuole assumere circa 1800 persone a tempo indeterminato o con contratti misti a seconda del profilo ricercato. Altre 500 assunzioni sono previste anche grazie alla nuova divisione assicurativa, si tratta di figure di assistenza post vendita. La ricerca da parte di Intesa San Paolo è rivolta principalmente a laureati in materie economiche o finanziarie ma non è raro che si cercano anche diplomati. In questo momento le assunzioni riguardano Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Toscana. In particolare si cercano su Milano le seguenti figure: Underwriter Infortuni Corporate, Cybersecurity Services Antifraud Analyst, Liquidatore Sinistri Corporate, Senior Risk Manager Vita, Studi e Mercati Internazionali Manager, Senior Compliance Specialist, Circular Economy Project Manager, Senior Equity Trader, Consulenti Finanziari Junior.

Per Torino invece si cercano: Consulenti Finanziari Junior, Categorie Tutelate, COO Organizzazione e Insurance Key Account. La banca cerca anche Specialista Presidio Outsourcing, Specialista Pianificazione Strategica e Gestione Sinistri a Preganziol (Treviso) mentre sono aperte anche delle posizioni per Agenti Junior in Attività Finanziaria e Assicurativa e Agenti Senior in Attività Finanziaria e Assicurativa, in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Assistente Filiale Private a Padova, Private Banker, Consulenti Commerciali Isp Forvalue a Verona, Bologna e Varese e Insurance Key Account a Como e Venezia.

Interessanti anche le opportunità chiamate Recruiting Game ‘Make it Real’ per assumere consulenti finanziari, aperte di tanto in tanto durante l’anno.

Come candidarsi

Per candidarsi basta collegarsi alla pagina dedicata alle carriere della banca Intesa e prendere visione dei singoli annunci. La candidatura può essere inviata direttamente dal sito web allegando il cv.

