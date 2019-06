Assunzioni Intesa San Paolo 2019: offerte lavoro in tutta Italia per giovani

Nuove offerte di lavoro con Intesa San Paolo che ha aperto delle nuove selezioni del personale. La banca di tanto in tanto apre delle nuove posizioni in tutta Italia e delle giornate di reclutamento. Vediamo quali sono le offerte di lavoro attive.

Offerte lavoro a Milano e non solo

Intesa SanPaolo, ad oggi conta 90mila collaboratori e quasi 5mila filiali. Alcuni mesi fa, dopo un accordo con le organizzazioni sindacali, ha deciso di assumere nuovo personale a fronte dell’uscita di 9mila dipendenti entro il 2020. Per quanto riguarda le assunzioni, invece, si parla di 1650 posti di lavoro. Di recente è stato anche comunicato che il gruppo ha presentato una divisione assicurativa per inserire 500 nuovi collaboratori entro il 2021 per attività di post vendita.

Al momento Intesa SanPaolo sta cercando collaboratori diplomati o laureati a seconda della mansione e in varie sedi italiane. Sono disponibili anche degli stage. La maggior parte dei posti sono previsti a Milano, ma anche in Lazio ed Emilia Romagna. Di seguito alcune delle figure ricercate a Milano, per cui ricordiamo che i requisiti specifici si trovano alla pagina lavora con noi.

-Senior Processi Operativi e Sistemi

-Digital Transformation Manager e Senior Credito Deteriorato

-Leveraged Finance Specialist

-Macroeconomic Analyst

-Solution Architect

-Capo Progetto Analisi Funzionale

-Antiriciclaggio Specialist Senior Embarghi

-Digital Transformation Senior

-BIMI Corporate Loan Structuring Analyst

-Addetto Contabilità Titoli

-Consulenti Finanziari Junior

Per quanto riguarda invece le offerte di lavoro nelle altre sedi, a Torino si stanno cercando

-Riserve Solvency e Monitoraggio Tecnico

-IT Coordinator e Junior Specialist

-Liquidatore Sinistri Rami Elementari

-Consulenti Finanziari Junior

-Specialista in Vigilanza Consolidata

-Segreteria Tecnica Sinistri

Si cercano poi altre figure a Bologna, Parma e sul territorio nazionale. Ad esempio a Bologna sono aperte le posizioni per Capo Progetto, Solution Architect, a Parma per Specialista Securities Services, Specialista Cash Management. Mentre in tutta Italia per Private Banker, Consulente Commerciale, Specialista Post Trading e Agenti junior in attività finanziaria.

Come candidarsi

Si ricorda, che tutte le offerte di lavoro di Intesa si possono trovare a questa pagina in cui vengono aggiornati i vari annunci e c’è la possibilità di inviare la propria candidatura.

