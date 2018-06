Assunzioni H&M 2018: 50 posti di lavoro in Sardegna e altre offerte in Italia

Nuovi posti di lavoro con H&M, che aprirà un nuovo negozio in Sardegna prevedendo così 50 nuove assunzioni. Il colosso della moda low cost di tanto in tanto apre nuove posizioni nei vari negozi situati nel territorio italiano. Molto presto aprirà il nuovo punto vendita a Sestu, in provincia di Cagliari, e così l’azienda ha informato sulla necessità di dover assumere 50 persone. H&M in Italia è presente con 173 punti vendita, mentre nel resto del mondo conta 4.700 negozi e 45 store online per più di 170 mila collaboratori.

H&M lavora con noi

Il colosso svedese H&M aprirà un nuovo punto vendita in Sardegna, esattamente nel centro commerciale Corte del Sole di Sestu e questo porterà al reclutamento di 50 persone circa. Da quello che si apprende si tratta di un grosso punto vendita, che dovrebbe inaugurare a settembre quindi la fase di selezione inizierà durante l’estate. Per quanto riguarda le figure ricercate da H&M per l’apertura del nuovo negozio in Sardegna sicuramente si tratterà di addetti alle vendite, Store Manager, magazzinieri, Visual Merchandiser e altre posizioni legate al settore.

Le altre posizioni aperte nei negozi italiani

Mentre si attendono le notizie in merito alle nuove posizioni di lavoro con H&M in Sardegna, sul portale lavoro e carriere del colosso sono disponibili numerose offerte di lavoro per gli altri punti vendita già presenti. Si cercano Sales Advisor in varie città italiane ma anche Fashion Print Designer e Fashion Design Assistant. Alcune posizioni sono part time, altre full time e riguardano anche offerte per chi vuole lavorare all’estero, esattamente a Stoccolma, head quarter del colosso. Tutte le possibilità lavorative si trovano al portale lavoro e carriere di H&M dove c’è la possibilità di candidarsi online.

Leggi anche: Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018: posizioni aperte con Trenitalia, scadenza a fine giugno

Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a [email protected]

Ricordiamo che non selezioniamo Cv ma offriamo solo delucidazioni in merito alle offerte di lavoro riportate.

Condividi su