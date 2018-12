Assunzioni Fincantieri, Acciaierie ABS e porto di Piombino: centinaia di posti di lavoro in arrivo nel 2019

Nuove interessanti opportunità di lavoro da parte di Fincantieri, le Acciaierie ABS e il porto di Piombino. Le tre realtà propongono delle offerte lavoro in Italia e dei nuovi piani occupazionali. Vediamoli.

Assunzioni Acciaierie ABS in Friuli Venezia Giulia

A cercare personale è l’azienda Acciaierie ABS, Acciaierie Bertoli Safau SpA, in Friuli Venezia Giulia con sede a Pozzuolo del Friuli (Udine). Si tratta di una nota azienda che produce acciaio che è a caccia di 200 persone da assumere nell’ottica della crescita aziendale grazie ad un piano investimenti di 170 milioni di euro. Come riporta Il Messaggero sezione Veneto, l’azienda ha aperto una campagna di recruiting per 200 persone da assumere nei prossimi anni. Si tratta soprattutto di profili tecnici quali manutentori, operai etc. Trattandosi di posizioni di lavoro future, il consiglio è di rimanere aggiornati tramite la pagina lavoro e carriere dove sono pubblicate le offerte di lavoro ed è possibile candidarsi per nuove posizioni.

Assunzioni Fincantieri

Nuove opportunità di lavoro anche da parte di Fincantieri, la società dei cantieri navali che ha varie sedi italiane. Sono varie le posizioni aperte in Italia per chi sta cercando lavoro. Fincantieri SpA ha sede principale a Trieste ma è presente anche in altre città italiane e all’estero con vari stabilimenti produttivi. Ad oggi conta 19.500 dipendenti. Anche per la nota società è stato presentato un nuovo piano assunzioni per 200 persone. In questo momento si cercano, ad esempio, Addetto Controllo di Produzione a Sestri Ponente (Genova), Supervisore Elettrico di Produzione a Sestri Ponente (Genova), Junior Engineer Program Management Office a Genova, International Controller a Trieste, Supervisori di Produzione Prefabbricazione / Apparato Motore a Sestri Ponente, Senior Buyer a Valeggio sul Mincio (Verona), Buyer Area Impianti di Cantiere a Trieste.

Queste indicate sono solo alcune delle posizioni aperte con Fincantieri per cui è necessario possedere alcuni requisiti quali esperienza pregressa, disponibilità a trasferte all’estero, solo per alcune posizioni, conoscenza lingua inglese e laurea attinente o diploma a seconda del profilo. Tutte le ricerche di lavoro si trovano alla pagina https://www.fincantieri.com/it/lavora-con-noi/chi-cerchiamo/. Da qui è possibile candidarsi direttamente caricando il cv. In seguito la selezione avverrà con un’intervista telefonica, seguita da colloqui di persona e un test online attitudinale

Assunzioni Porto di Piombino

Interessanti offerte di lavoro anche da parte del porto di Piombino. Grazie ad un accordo per i nuovi cantieri Nuovo Pignone e Piombino Industrie Marittime – PIM saranno infatti richiesti 200 profili da gennaio 2019. La notizia è stata riportata da Il Tirreno, dove si informa di un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Piombino e le aziende interessate per la creazione dei cantieri che di conseguenza avranno una ricaduta occupazionale. Sono previste circa 200 assunzioni dal prossimo anno, soprattutto Operai Navalmeccanici, ingegneri, tecnici e impiegati. Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane in merito alle future posizioni per i posti di lavoro in oggetto quindi vi consigliamo di continuare a seguirci per saperne di più.

