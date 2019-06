Assunzioni Ferrovie dello Stato: nuova giornata di reclutamento a luglio 2019

Nuove offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato che ha organizzato un altro recruiting day per assumere giovani nel gruppo Fs. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato per laureati in varie sedi italiane. Vediamo di che cosa si tratta.

Ferrovie dello Stato lavora con noi, nuove proposte di lavoro

Ferrovie dello Stato ha organizzato una giornata di reclutamento per giovani che vogliono avviare una carriera nel gruppo.

Figure ricercate

Le possibilità di lavoro riguardano sia Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana – RFI. Come accaduto in passato, per l’occasione è stata organizzato un evento a cui i candidati possono partecipare per prendere parte a dei colloqui conoscitivi. La giornata di reclutamento si svolgerà il 22 luglio e fa parte dell’iniziativa #MoveYourTalent, un programma che mira a trovare giovani talenti da inserire in azienda. La partecipazione, infatti, è finalizzata al superamento di alcuni test online e in seguito alla partecipazione di eventi di assessment.

Per quanto riguarda le figure ricercate le sedi indicate sono in Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Piemonte, Sicilia e Liguria. Si cercano quindi Specialista Materiale Rotabile Meccanico a Firenze, in possesso di laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica, Specialista della Manutenzione a Palermo in posseso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Elettrotecnica e Meccanica, Specialista Programmazione e Ingegneria sempre a Palermo con laurea in Ingegneria Meccanica e Specialista Materiale Rotabile Tecnologico a Firenze con laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica/delle Telecomunicazioni/Informatica.

Per Rfi si cercano Project Engineer Assistant Ambito Opere Civili a Genova, Palermo e Catania con laurea in ingegneria civile e Project Engineer Assistant Ambito Tecnologie a Roma, Genova, Bari e Milano per laureati e laureandi in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni o Informatica.

Il prossimo recruiting day di Fs si svolgerà il 22 luglio a Roma presso il Best Western Plus Hotel Universo mentre le candidature vanno inviate entro il 3 luglio ore 14 collegandosi alla pagina http://fsrecruiting.it/.

Alla pagina Fs lavora con noi sono invece disponibili tutte le offerte di lavoro del gruppo e c’è anche la possibilità di caricare il cv nel database.

