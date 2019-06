Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019: nuove giornate di reclutamento e offerte lavoro, le date

Nuove offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato. Il gruppo assumerà giovani a tempo indeterminato per varie posizioni in tutta Italia. Per l’occasione saranno organizzati dei recruiting day che si svolgeranno a luglio. Vediamo come candidarsi e quali sono le figure ricercate.

Ferrovie dello Stato lavora con noi, le offerte di lavoro

Interessanti offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato per giovani che ha organizzato due giornate di reclutamento il giorno 8 e 16 luglio.

8 luglio per Rfi e 16 luglio per Trenitalia e Italferr a Roma, presso il il Best Western Plus Hotel Universo dalle 8.30 alle 18.30.

Le figure richieste e come partecipare

I recruiting day sono finalizzati all’assunzione di giovani per lavorare in Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana– RFI e Italferr e fanno parte dell’iniziativa #MoveYourTalent. I candidati, infatti, dovranno superare dei test online prima di poter prendere parte alle giornate di reclutamento. Chi supererà con successo le prove online potrà partecipare alle giornate di reclutamento che si svolgeranno nelle seguenti date:

Gli eventi sono finalizzati alle assunzioni in molte regioni italiane tra cui Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Campania, Piemonte, Sicilia, Veneto, Calabria e Liguria. Tutte richiedono la laurea magistrale in varie discipline a seconda della figura richiesta. Generalmente sono richieste le lauree in Statistica, Matematica, Informatica o Economia, Scienze della Comunicazione, Pubbliche Relazioni o Marketing, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Trasporti e Giurisprudenza.

In particolare si cercano:

-Marketing Promotion Specialist a Roma

-Demand and Revenue Management Analyst a Roma

-Specialista Regolazione e Tutela della Concorrenza a Roma

-Customer Care Process Reengineering Junior Manager a Roma

-Pricing Analyst a Roma

-Seamless Customer Experience Delivery Junior Manager a Milano e Roma

-Planning Engineer a Roma, Napoli, Torino, Milano, Firenze, Ancona, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia, Genova, Verona.

Per Italferr:

Gestore Regolamentazione Servizi a Roma.

Planner Engineer a Roma

Process Engineer Junior a Roma

Project Controller a Milano

Ingegnere Costruzioni a Roma

Gli interessati possono inviare la candidatura alla pagina http://fsrecruiting.it/ dove sono riportate tutte le istruzioni per inviare il cv oltre che i dettagli sui requisiti necessari per partecipare.

