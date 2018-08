Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018: le nuove offerte lavoro di agosto, anche per macchinisti

Nuove offerte lavoro da parte di Ferrovie dello Stato, che grazie al piano industriale 2017-2026 assumerà 31mila persone nel giro di pochi anni per migliorare, potenziare e sviluppare la società. FS ha già annunciato una campagna di assunzioni per il 2018 con l’intento di assumere macchinisti e capitreno nonché Addetti alla Manutenzione e alla Circolazione.

Assunzioni Ferrovie dello Stato

Le Ferrovie dello Stato assumono in varie regioni italiane, tra cui, in questo momento, in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Campania, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare si cercano:

-Macchinisti Ferroviari Neodiplomati con diploma tecnico ed età fino a 29 anni in Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Veneto. La domanda può essere inviata fino al 3 agosto.

-Addetti alla Gestione Operativa degli Equipaggi e Circolazione e Addetti alla Gestione Operativa delle Locomotive a Milano. Si cercano candidati con diploma elettrico, meccatronico, meccanico, elettronico mentre le candidature sono aperte fino al 3 agosto.

-Addetti Gestione Operativa Carri a Milano, la candidatura è attiva fino al 3 agosto.

-Coordinatore Flotta Carri a Milano per cui si richiedono diplomati in istituto tecnico o liceo scientifico

-Addetto alla Programmazione Orari / Turni e Specialista Programmazione Orari / Turni a Milano, scadenza 17 agosto

-Tecnici Manutenzione Rotabili Locomotive a Milano, Verona e Cervignano del Friuli, scadenza 17 agosto

-Ragionieri e Geometri a Torino, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, scadenza 31 agosto

-Assistenti Direzione Lavori RFI a Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. I candidati devono possedere diploma tecnico, la domanda scade il 26 agosto.

-Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura RFI a Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Ricordiamo che Fs aggiorna di volta in volta gli annunci disponibili, quindi è consigliabile sempre confermare o meno l’offerta dal sito.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte con FS e gli aggiornamenti relativi alle varie posizioni, si trovano al link lavoro e carriere dove è possibile inviare direttamente la candidatura e tenersi aggiornati per quelle future.

Leggi anche: Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018: nuovi posti di lavoro per macchinisti e non solo, al via le candidature

Condividi su