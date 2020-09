Assunzioni Ferrero: nuove offerte lavoro per l’autunno 2020

Nuove offerte di lavoro con Ferrero, che sta cercando nuovo personale da impiegare nella sua sede e negli stabilimenti. Vediamo quali sono le assunzioni previste dal colosso alimentare di Alba e come inviare la candidatura.

Ferrero lavora con noi, nuove offerte di lavoro

Ferrero assume nuovo personale e giovani per stage formativi sia nella sede in Piemonte che nelle altre sedi. La maggior parte delle figure ricercate riguardano la sede di Alba. in questo momento si stanno cercando dei candidati per i seguenti profili:

Sustainable Packaging Design Specialist

Material Handling Project Engineer

Junior Brand Manager

Investment Planning Specialist

Information Technology – Production Planning Specialist

Organization & Improvement Project Manager

Project Engineer

SPC Specialist

Per inviare la candidatura è necessario possedere specifici requisiti, che nella maggior parte dei casi fanno riferimento a laurea attinente ed esperienza nella mansione. Tutti i dettagli sui requisiti richiesti si possono trovare alla pagina Ferrero lavora con noi che vi indichiamo a fine articolo.

Altre figure ricercate

La nota azienda sta cercando anche altre figure in Basilicata e in Campania, dove sono presenti altre sedi. Nello specifico si stanno cercando uno Shift Operative Leader e un Maintenance Shift Leader a Balvano, in provincia di Potenza, e un Senior Industrial Controller, a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Anche in questo caso le specifiche sulle assunzioni si trovano alla pagina indicata a breve. Sono disponibili anche delle offerte di lavoro all’estero, soprattutto in Lussemburgo, Francia, Usa, Germania, Uk, Turchia, Russia e Australia.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono candidarsi collegandosi a questa pagina e seguendo le istruzioni per caricare la candidatura direttamente online. In seguito, i candidati ritenuti idonei saranno chiamati a svolgere dei test attitudinali, degli Assessment Center in gruppo e dei colloqui individuali a distanza o in sede.

