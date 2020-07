Assunzioni Ferrero: 150 posti di lavoro per i Nutella Biscuits

Anche Ferrero assume durante l’estate. Si tratta di lavoratori stagionali che saranno reclutati con contratti da 3 a 6 mesi mentre si cerca forza lavoro anche in Basilicata, dove opera lo stabilimento che si occupa dei Nutella Biscuits. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Offerte lavoro Ferrero, 150 posti di lavoro

La Ferrero, una delle aziende più amate dai lavoratori secondo varie classifiche, durante la stagione estiva, assume solitamente 1300 stagionali con stipendi di circa 1200 euro base. Una parte è già stata assunta mentre per i mancanti si attendono le prossime settimane. Nel frattempo l’azienda ha deciso di incrementare la produzione di Nutella Biscuits, i famosi biscotti lanciati lo scorso anno e spesso introvabili sugli scaffali durante le prime settimane di lancio. Ad occuparsi della produzione di Nutella Biscuits è lo stabilimento in Basilicata e proprio qui l’azienda ha intenzione di effettuare maggiori assunzioni. Si parla di 150 posti di lavoro per il sito produttivo Ferrero di Balvano, un interessante piano di crescita che ovviamente avrà delle importanti ricadute occupazionali per la zona.

Per quanto riguarda le figure ricercate, le selezioni sono rivolte ad addetti alla produzione e operai ma possibilmente anche altre figure qualificate nelle sedi di Alba, dove attualmente si stanno cercando laureati con esperienza per varie posizioni.

Come inviare la candidatura

Gli interessati che vogliono candidarsi con Ferrero possono farlo collegandosi alla pagina Careers | Global Ferrero Careers dove sono elencate tutte le offerte di lavoro della nota azienda e le informazioni sui requisiti richiesti. La maggior parte delle assunzioni sono previste ad Alba, Pozzuolo Martesana e in Basilicata, nello stabilimento di Baveno che si occupa della produzione dei Nutella Biscuits.

Basta iscriversi e caricare la domanda seguendo le istruzioni riportate.

Leggi anche: Assunzioni McDonald’s in Italia: nuove offerte lavoro estate 2020